В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Ночь на 5 июля в столице Украины стала самой теплой за 140 лет.

Что известно о температурном рекорде в Киеве

Температура воздуха в ночь на 5 июля не опускалась ниже +20,6 градусов. Об этом сообщает пресс-центр Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Предыдущее рекордное значение в +20,5 градусов, которое фиксировали в 1988 году, превышено на 0,1 градуса.

В обсерватории также отметили, что с начала 2020 года в Киеве зафиксировали 24 температурных рекорда.

2020 год может стать самым жарким

Ученые прогнозируют, что 2020 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Этому способствует то, что с января 2020 года в мире уже были побиты тепловые рекорды: в феврале в Антарктике впервые зафиксировали температуру свыше +20 градусов, а в Гренландии 26 апреля подтвердили температурный рекорд для этого месяца – -6 градусов. Кроме того, в некоторых городах северных стран зимой даже снега не было.

По данным исследователей, сейчас процесс глобального потепления ускоряется, так что в ближайшие 50 лет средняя температура воздуха в некоторых регионах планеты будет в пределах +29 градусов. Поэтому миллиард людей будут вынуждены покинуть свое место жительства или же страдать от невыносимой жары.

Украину же в последующие 10 лет ждут штормовые ветры, засухи и резкие колебания температур.

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Обратите внимание! В конце 2019 года большинство граждан Украины (84%) считали, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживались лишь 9% опрошенных, свидетельствует опрос Research & Branding Group. В то же время украинцы не всегда утверждают, что глобальное потепление – это плохо.