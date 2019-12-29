Самая большая автоелка в Украине и худший год для Порошенко – видео недели

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Как в Харькове побили рекорд Украины

В Харькове создали автомобильное новогоднее дерево. Ствол, ветви и праздничная звезда – на все ушло 348 машин. Чтобы сделать фигуру, понадобилось 7 часов и огромная парковка.

Смотрите видео о самой большой автоелке в Украине:

Почему 2019 стал худшим годом для Порошенко

Для пятого президента 2019 год стал одним из самых сложных. Порошенко проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому. Также Государственное бюро расследований открыло против него 14 дел, в которых допрошено 562 свидетелей, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

Об уголовных делах против Порошенко – смотрите в видео:

Рекордсмены в Раде: кто из нардепов имеет больше всего антикоррупционных кейсов

Ряд депутатов действующего парламента фигурирует в десятках расследований, связанных с коррупцией. Одни – за растрату государственных средств, другие – за кумовство, третьи – за виртуозные схемы.

Кто из депутатов является абсолютным "чемпионом коррупции" – смотрите в видео:

На Сумщине открыли современное родильное отделение

Благодаря объединению и децентрализации в Сумской области обновили родильное отделение до европейского уровня. Теперь в город Тростянец едут рожать не только местные женщины, но и жительницы соседних областей. Ведь здесь это можно сделать в джакузи, под музыку и совершенно бесплатно.

Смотрите видео про обновленное родильное отделение в Тростянце:

"Активисты" угрожают работникам горсовета Львова

Псевдоактивисты, известные участием в земельных аферах, штурмах здания местной власти Львова и нападениях на работников мэрии, прибегают к новым методам. Теперь они угрожают журналистам, пишущим о деятельности членов этих группировок и дежурят под домом городского главы Андрея Садового.

Смотрите видео выступления активистов во Львове: