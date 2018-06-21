Самая горячая российская болельщица на ЧМ-2018 снимается в порно: фото 18+

Российские СМИ признали самой сексуальной болельщицей 28-летнюю Наталью Немчинову, которую заметили на футбольных трибунах. Впоследствии, стало известно, что она работает порноактрисой с 2016 года.

Фотографию Натальи Немчиновой сделали во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 на "Лужниках". Об этом сообщает таблоид "The Sun".

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Отмечается, что девушка снимается не только под собственным именем, но и под псевдонимами – Наталья Андреева, Делайя Джи, Даника, Аманда, Ася и Аннабель. Кроме того, Немчинова является звездой частных секс-вечеринок в московском клубе "Винтаж".

Наталья Немчинова на Чемпионате мира по футболу 2018

Известно, что порноактриса замужем за старшим за нее на 18 лет Сергеем Рощупкиным, владельцем и генеральным директором фитнес-клубов Zebra в Москве.



Наталья Немчинова



Наталья Немчинова