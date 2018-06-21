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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Самая горячая российская болельщица на ЧМ-2018 снимается в порно: фото 18+

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Наталья Немчинова
Наталья Немчинова / Фото из открытых источников

Российские СМИ признали самой сексуальной болельщицей 28-летнюю Наталью Немчинову, которую заметили на футбольных трибунах. Впоследствии, стало известно, что она работает порноактрисой с 2016 года.

Фотографию Натальи Немчиновой сделали во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 на "Лужниках". Об этом сообщает таблоид "The Sun".

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Отмечается, что девушка снимается не только под собственным именем, но и под псевдонимами – Наталья Андреева, Делайя Джи, Даника, Аманда, Ася и Аннабель. Кроме того, Немчинова является звездой частных секс-вечеринок в московском клубе "Винтаж".

наталя немчинова на чемпіонаті світу з футболу

Наталья Немчинова на Чемпионате мира по футболу 2018

Известно, что порноактриса замужем за старшим за нее на 18 лет Сергеем Рощупкиным, владельцем и генеральным директором фитнес-клубов Zebra в Москве.

наталя немчинова
Наталья Немчинова

наталя немчинова
Наталья Немчинова

 

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Порно Эротика
Источник: 24 Канал
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