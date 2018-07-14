Самая горячая ведущая прогноза погоды рассказала об экспериментах в сексе

Ведущая прогноза погоды из Аргентины Соль Перез, которая считается самым сексуальным специалистом в своем ремесле, убеждает, что секс всегда должен быть разным.

Об этом аппетитная блондинка рассказала в эфире одной из радиостанций, передает The Daily Star.

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Так, по словам красотки, перед сексом она любит перекусить. Кроме того, представительница СМИ подчеркнула, что очень хорошо привлекать еду для своих сексуальных игр.

"Относительно моего сексуального опыта, то в ванной у меня было. Также однажды я играла с мороженым. На самом деле все зависит от момента, и с кем ты занимаешься сексом. Секс должен быть жестким или медленным, но никогда одинаковым", – убеждает Соль.

Также она рассказала, что ей нравится тереться ногами об ноги мужчины, таким образом согревая их.

"Сейчас мое сердце свободно. Дело в том, что прошлая неделя на работе у меня была очень сложной, поэтому не было времени на парней. Просто хочу покоя", – добавила Перез.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Соль Перез решила застраховать свои роскошные ягодици на два миллиона песо.