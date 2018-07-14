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Самая горячая ведущая прогноза погоды рассказала об экспериментах в сексе

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Сексуальная ведущая погоды Соль Перез поделилась подробностями из сексуальной жизни
Сексуальная ведущая погоды Соль Перез поделилась подробностями из сексуальной жизни / Instagram-страница Соль Перез

Ведущая прогноза погоды из Аргентины Соль Перез, которая считается самым сексуальным специалистом в своем ремесле, убеждает, что секс всегда должен быть разным.

Об этом аппетитная блондинка рассказала в эфире одной из радиостанций, передает The Daily Star.

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Se viene una semana intensa @vir.ilumina

A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on

Так, по словам красотки, перед сексом она любит перекусить. Кроме того, представительница СМИ подчеркнула, что очень хорошо привлекать еду для своих сексуальных игр.

 

Revista Pronto ! @vir.ilumina @peralta_nico

A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on

"Относительно моего сексуального опыта, то в ванной у меня было. Также однажды я играла с мороженым. На самом деле все зависит от момента, и с кем ты занимаешься сексом. Секс должен быть жестким или медленным, но никогда одинаковым", – убеждает Соль.

 

Domingo y yo pensando en cuando volver a esto Tulum te extraño.

A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on

Также она рассказала, что ей нравится тереться ногами об ноги мужчины, таким образом согревая их.

"Сейчас мое сердце свободно. Дело в том, что прошлая неделя на работе у меня была очень сложной, поэтому не было времени на парней. Просто хочу покоя", – добавила Перез.

 

Último día en @telefe ! @kabra_kuervo

A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Соль Перез решила застраховать свои роскошные ягодици на два миллиона песо.

Теги: LifeStyle Медиа Аргентина Секс Эротика
Источник: 24 Канал
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