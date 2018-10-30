Самая красивая женщина Таиланда погибла в авиакатастрофе вместе с миллиардером Шривадданапрабхой

Обладательница титула "самая Красивая женщина Таиланда, 33-летняя Нусара Сукнамай погибла в авиакатастрофе со своим шефом – тайским миллиардером, владельцем футбольного клуба "Лестер" Вишаи Шривадданапрабхой в Великобритании.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В 2005 году Нусара завоевала титул вице-мисс конкурса красоты Miss Thailand Universe и стала победительницей на Miss Thailand Intercontinental, но вскоре бросила модельную карьеру.



Нусара Сукнамай

Самая красивая женщина Таиланда, погибшая в авиакатастрофе

Напомним, 27 октября сразу после матча "Лестера" против "Вест Хэма" вблизи футбольного стадиона упал вертолет, которым пользовался Вишаи Шривадданапрабха. Аппарат сразу загорелся.

28 октября на официальном сайте "Лестера" появилось подтверждение, что Шривадданапрабха погиб. Он был одним из 5 человек, находившихся в тот момент на борту вертолета. По предварительным данным, на борту с миллиардером могла находиться его дочь, 2 пилота и еще 1 человек.