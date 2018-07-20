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Самая полная модель в мире Тесс Холлидей опубликовала провокационное фото: 18+

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Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Фото из Іnstagram

33-летняя Тесс Холлидей, которую называют самой полной моделью в мире, шокировала пользователей сети очередной откровенной фотографией.

Тесс опубликовала в Instagram черно-белый снимок, на котором сидит голой в ванной вместе со своим маленьким сыном Боуи. Интимные места Холлидей прикрыла емоджи.

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"Когда вы весь день на встречах, а вечером возвращаетесь домой и решаете принять приятную расслабляющую ванну до того, как начнется хаос... Но потом ваш малыш видит, что вы заходите в ванную комнату, и кричит, пока вы не позволите ему покупаться вместе с вами. Все бы ничего, но у меня есть татуировка на ноге, которую нельзя мочить. Хоть я и толстая, но еще какая гибкая!" – написала plus-size модель.

 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

Тесс добавила, что гордится своим телом и тем, на что оно способно. У Instagram модели можно часто увидеть кадры, на которых Холлидей позирует обнаженной, или же вообще без одежды.

 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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