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Самая сексуальная полицейская Украины снялась в эротической фотосессии

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Людмила Милевич
Людмила Милевич / Instagram

Сотрудница Национальной полиции Украины Людмила Милевич, которая прославилась в соцсетях как "сексуальная полицейская Киева", показала поклонникам пикантные фото.

Людмила опубликовала фотографии в Instagram-сториз.

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На странице в соцсети полицейской есть ряд фото, на которых девушка постепенно избавляется от элементов одежды, позируя в одних только шортах на последнем снимке.

людмила мілевич
Людмила Милевич / Instagram

К слову, за жизнью Милевич в соцсети сегодня следят более 70 тыс. пользователей.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Полиция
Источник: 24 Канал
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