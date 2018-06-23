Самая сексуальная полицейская Украины снялась в эротической фотосессии
Сотрудница Национальной полиции Украины Людмила Милевич, которая прославилась в соцсетях как "сексуальная полицейская Киева", показала поклонникам пикантные фото.
Людмила опубликовала фотографии в Instagram-сториз.
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На странице в соцсети полицейской есть ряд фото, на которых девушка постепенно избавляется от элементов одежды, позируя в одних только шортах на последнем снимке.
Людмила Милевич / Instagram
К слову, за жизнью Милевич в соцсети сегодня следят более 70 тыс. пользователей.
Источник: 24 Канал
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