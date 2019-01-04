Самая сильная футболистка Украины пожаловалась на уровень зарплаты, как у продавца

Дарья Апанащенко в шестой раз получила звание сильнейшей футболистки Украины. 32-летняя спортсменка рассказала, что абсолютно недовольна уровнем зарплат в женском футболе.

Футболистка сборной Украины и харьковского Жилстроя-1 заявила, что получает зарплату почти, как продавец продуктового магазина.

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"Нет, совсем недовольна (зарплатой, – Ред.). Я выступаю в сильнейшей украинской команде, регулярно защищаю цвета национальной сборной, но зарплата у меня смешная. Скажу так: получаю чуть больше денег, чем продавец продуктового магазина. И это меня не останавливает, ведь люблю футбол и рада, что имею возможность заниматься любимым делом профессионально", – цитирует футболистку "Экспресс".

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