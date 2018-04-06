Самая титулованная победительница зимних Олимпиад объявила об окончании карьеры

Норвежская лыжница Марит Бьорген объявила о завершении спортивной карьеры. 38-летняя норвежка является самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад. На ее счету восемь золотых медалей, четыре серебряных и три бронзовых.

Как заявила сама спортсменка, у нее больше нет мотивации для выступлений.

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"Я чувствую, что у меня нет необходимой мотивации для того, чтобы на 100 процентов посвятить себя еще одному сезону. Поэтому я принимаю решение завершить карьеру", – сказала Бьорген.

Marit Bjørgen, the most decorated Winter Olympian ever (15 medals), announces her retirement. Thank you for everything, Marit! Best wishes on your new chapter in life! #Olympics @idrett @FISCrossCountry pic.twitter.com/sZzMo8mcKI — Olympics (@Olympics) 6 квітня 2018 р.

Кроме побед на зимних Олимпиадах, Марит Бьорген 26 раз поднималась на пьедестал почета чемпионатов мира, где 18 раз выигрывала золотые награды (еще пять серебряных и три бронзовые медали). Также она четыре раза побеждала в общем зачете.