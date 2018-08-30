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Самая тяжелая форма рака молочной железы: ученые нашли способ лечения

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Ученые нашли новый способ победить наиболее опасную разновидность рака молочной железы
Ученые нашли новый способ победить наиболее опасную разновидность рака молочной железы / Соцсети

Ученые из Гонконгского баптистского университета выяснили, что металл родий можно использовать для лечения трижды негативного рака молочной железы, который считается одной из самых агрессивных форм злокачественных опухолей.

Об этом пишет ресурс MedicalXpress со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

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Так, ученые установили, что соединения этого металла блокируют активность лизин-специфической деметилазы 5А (KDM5A). Именно этот фермент интенсивно синтезируется в тканях раковых опухолей. Также он способствует устойчивости опухоли к действию лекарств.

Таким образом, препараты на основе родия подавляют процесс роста клеток и проявляют мощную противоопухолевую активность.

Кроме того, медики обнаружили меньшую токсичность нового средства, в отличие от цисплатина и доксорубицина, которые сейчас широко используются в онкологии.

Лікування, медицина, дослідження, рак, молочна залоза

Добавим, что рак молочной железы – самый опасный тип злокачественных опухолей у женщин, из-за которого в мире ежегодно умирает 521 тысяч человек. Существует три разновидности этого заболевания: эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2- положительный и трижды негативный рак. Последний составляет 15 процентов от всех случаев рака груди и является наиболее трудным для лечения.

Напомним, ранее ученые из Великобритании установили причину возникновения рака предстательной железы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение исследования Онкозаболевания Медицина
Источник: 24 Канал
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