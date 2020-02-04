"Сами целуетесь с ними взасос": Лукашенко жестко ответил на критику россиян из-за визита Помпео

Российская верхушка бросилась критиковать Беларусь и ее лидера Александра Лукашенко за прием госсекретаря США Майка Помпео в Минске. Лукашенко подчеркнул: это правда, что отношения Беларуси и США стали теплее и кратко и метко ответил россиянам.

Заявление о потеплении в отношениях Беларуси и США Лукашенко сделал во время посещения Добрушской бумажной фабрики, передает БЕЛТА.

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"Я не скажу, что уже американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стонать, переживать и плакать. Мы налаживаем отношения с крупнейшей империей – ведущей страной мира", – высказался о дружбе с США Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер обратился к россиянам, которые раскритиковали прием Майка Помпео в Минске.

В России обеспокоены. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними пытаются поцеловаться. Не получается, правда. Мы переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Здесь целый какой-то скандал подняли: ох, приехал госсекретарь!

– высказался Александр Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что чувствует: американская сторона оценила его за дружественную политику, а также за предложение подключить США к решению ситуации на Донбассе. Лукашенко, рассказывая о встрече с Помпео, называет его просто "Майком" и говорит: он увидел реальную Беларусь.

"Он увидел, что это – нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают", – подытожил Лукашенко.