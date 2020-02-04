15:00
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, 3 февраля
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, 3 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      "Сами целуетесь с ними взасос": Лукашенко жестко ответил на критику россиян из-за визита Помпео

      0 Читати новину українською
      Лукашенко и Помпео / Getty images

      Российская верхушка бросилась критиковать Беларусь и ее лидера Александра Лукашенко за прием госсекретаря США Майка Помпео в Минске. Лукашенко подчеркнул: это правда, что отношения Беларуси и США стали теплее и кратко и метко ответил россиянам.

      Заявление о потеплении в отношениях Беларуси и США Лукашенко сделал во время посещения Добрушской бумажной фабрики, передает БЕЛТА.

      Больше о Помпео в Беларуси: Исторический визит Помпео в Беларусь: шутки о диктатуре и будущих отношениях

      "Я не скажу, что уже американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стонать, переживать и плакать. Мы налаживаем отношения с крупнейшей империей – ведущей страной мира", – высказался о дружбе с США Лукашенко.

      Кроме того, белорусский лидер обратился к россиянам, которые раскритиковали прием Майка Помпео в Минске.

      В России обеспокоены. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними пытаются поцеловаться. Не получается, правда. Мы переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Здесь целый какой-то скандал подняли: ох, приехал госсекретарь!
      – высказался Александр Лукашенко.

      Президент Беларуси добавил, что чувствует: американская сторона оценила его за дружественную политику, а также за предложение подключить США к решению ситуации на Донбассе. Лукашенко, рассказывая о встрече с Помпео, называет его просто "Майком" и говорит: он увидел реальную Беларусь.

      "Он увидел, что это – нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают", – подытожил Лукашенко.

      Как включить темную тему Instagram для iOS
      сегодня
      24069
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости США Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Росія: яке місце зарезервував собі Путін на майбутнє? – Le Figaro
      Світові Медіа 184
      сегодня , 11:35 Денис Шмигаль возглавил Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Наталя Боднар 423
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      168
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      306
      сегодня , 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
      Олександр Бевза 1864
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук