Сами Насери прокомментировал драку в московском баре

Французский актер Сами Насери прокомментировал драку, которая произошла с его участием в караоке-баре Voice в Москве.

По его словам, он чувствует себя хорошо и у него не было серьезной травмы головы, о которой ранее писали СМИ.

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Об этом звезда фильма "Такси" написал в своем Instagram, добавив к посту фотографии из заведения.

"После ложного сообщения о моей смерти несколько недель назад, спасибо всем, что не распространяли фейк про мою травму головы. Со мной все в порядке", – написал Насери.

Допис, поширений Samy Naceri (@samynacerioff) 7 Сер 2018 р. о 9:17 PDT

Он также рассказал, что был в баре с братом Биби и путешественником Федором Конюховым.

Напомним, ранее сообщалось, что актера Сами Насери избили в Москве. Отмечалось, что актер получил черепно-мозговую травму.

Кто такой Сами Насери?

57-летний актер сыграл марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы Такси. Первый фильм вышел в 1998 году.



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