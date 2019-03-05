Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций

Если американские политики в чем и солидарны, так это в отношении к Путину. Его там не любят почти все, за исключением президента – Дональда Трампа, конечно. Российским олигархам, чиновникам, генералам и депутатам намного легче избавиться от Путина и жить так как они жили до захвата Крыма и санкций

Санкции из ада для России

В Северное полушарие нашей планеты пришла календарная весна, и в США зазеленели новые санкции против Москвы. Глава комитета по международным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях за убийство Бориса Немцова.

В этой резолюции перечислены физические лица из окружения Владимира Путина, которые несут ответственность за убийство политика-оппозиционера. Это преступление, я напомню, случилось четыре года назад в ста метрах от Кремля – на мосту через Москва-реку.



Российский оппозиционер Борис Немцов

Внесенный документ – это только разминка. Резолюция не имеет силы закона. Это скорее указание направления дальнейшей работы. Если никакой реакции Москвы на нее не будет, то начнется уже написание закона о санкциях против перечисленных в резолюции людей. А это уже серьезно.

Тут возникает вопрос: "А насколько высока вероятность принятия и резолюции, и закона? Ведь сейчас демократы и республиканцы ненавидят друг друга!" Ответ: очень высока.

Если американские политики в чем и солидарны, так это в отношении к Путину. Его там не любят почти все, за исключением президента – Дональда Трампа, конечно. Но даже если он наложит на будущий закон вето, Конгресс легко его преодолеет. Так что в этом смысле все хорошо.

Но еще лучше другое. Еще в 2018 году я тут вам обещал введение против России так называемых "адских санкций". Это пакет действительно уничтожающих экономических мер.

Так вот, я тогда говорил, что они будут приняты зимой, но не вышло. Сначала в США были выборы в Конгресс, потом шатдаун, а сейчас Вашингтоне сейчас идет война между президентом и парламентом.

Читайте также: США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны

В общем, только вот совсем недавно, пару недель назад, в Конгресс поступила обновленная версия закона "О защите от агрессии Кремля". Из нового там – упоминание об инциденте в Керченском проливе и требование освободить украинских моряков.

Ну а все остальное по-прежнему: первое – сведение всех санкций против Кремля в одну четкую систему, и создание в Госдепе отдела, который будет отвечать за их исполнение. Второе – запрет на использование доллара для ряда госбанков и запрет на выдачу России кредитов в долларах.

Третье – санкции против нефтегазового сектора, который не сможет работать без западных технологий и оборудования.

Четвертое – поиск и арест личных активов Владимира Путина и его друзей по всему миру, а также возможное присваивание России статуса страны-спонсора терроризма.

Реализация даже части этих мер способна за год-два утопить российскую экономику и сделать почти нищими тамошних олигархов. Из-за санкций они даже не смогут сбежать на Запад.



Владимир Путин и Дональд Трамп

Министерство экономического развития РФ оценило ущерб от уже действующих санкций в 6,3 миллиарда долларов в год. Плюс десятки миллиардов убежавших капиталов. И это – до введения "санкций из ада", как их назвал сенатор Линдси Грэм. После их введения там действительно ад начнется.

Помните, раньше в Кремле на угрозы санкций отвечали "Не смешите мои Искандеры"? Представьте себе, сейчас никто не смеется. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что эти санкции – "оголтелая, абсолютно эмоциональная русофобия и рэкет".

Я вам точно говорю: как только в Кремле говорят о "русофобии", значит им точно страшно. Знают, сейчас их прищучат, и обвиняют США в ненависти ко всей России. Хотя на деле американцы лишь помогают самим россиянам сбросить и наказать банду, захватившую там власть. То есть они, в общем, настоящие русофилы.

Кстати, сам Путин говорил, что эти действия США "нелегитимны с точки зрения международного права" и даже хотел пожаловаться на них в ООН. А премьер Дмитрий Медведев сказал, что такие санкции станут "объявлением экономической войны". Кстати, отвечать он собрался экономическими, политическими и "иными методами".

Я не знаю, какие такие "иные методы" он имеет в виду, но войны против НАТО я не боюсь. У российских начальников на Западе лежат все их деньги, живут их семьи. Сами себя бомбить они не станут. Впрочем, у Путина совсем иные планы – и для своих собственных миньонов, и для стран Запада.

Читайте также: Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адское чумное болото

Почему-то мне кажется, что если дело дойдет до дела, то что олигархи, чиновники, генералы и депутаты и все остальные лучше отправят в рай одного человека – автора этой идеи.

Им действительно намного легче избавиться от Путина и жить так как они жили до захвата Крыма и санкций, чем потерять всё и пойти на войну за нелюбимого президента и его больные идеи.

Смерть демократии в Нигерии

Россию часто называют "Нигерия в снегах". Что-то в этом есть – обе страны большие, богатые нефтью, но коррумпированные и нищие.

Но до последнего времени было одно отличие. Нигерия, при всех ее минусах, оставалась относительно демократической страной. Люди во власти там менялись, выборы проходили почти нормально и, как для Африки, там довольно свободно. Но сейчас это все может закончится. Демократия там умирает. Пример тому – последние выборы президента, состоявшиеся на прошлой неделе.

Кандидаты были отвратительные, результаты подтасованы, а явка – крайне низкой. По опросам общественного мнения, нигерийцы почти полностью разочаровались в демократии, считая ее синонимом коррупции. Отчасти их можно понять.



Президент Нигерии Мухаммад Бухари

Победивший кандидат – это действующий 76-летний президент Мухаммаду Бухари. Многие там считают, что он вообще-то умер, а вместо него людям показывают двойника – некоего Джибриля из Судана. Бухари как-то даже пришлось делать телеобращение, в котором он сказал: "Я – живой и легитимный".

Соперником кандидата-зомби был кандидат-олигарх – коррумпированный до мозга костей 72-летний бизнесмен Атику Абубакар. Старый и скучный, он результатов выборов не признал, что может вылиться в большие проблемы в будущем.

Если тут же учесть, что день выборов два раза переносили, то неудивительно, что явка составила всего 35%. Да и эти люди были вынуждены стоять в гигантских очередях, так как власти организовали очень мало участков для голосования.



Бизнесмен Атика Абубакар

Из-за абсолютно наплевательского отношения политиков и олигархов, из-за коррупции и неспособности хоть как-то улучшить в стране жизнь, нигерийцы начинают мечтать о "жесткой руке" и терять веру в демократию.

Читайте также: Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США

В этих условиях растет вероятность военного переворота и установления там диктатуры. Очень жаль, если это произойдет, и самая населенная страна Африки снова будет отброшена назад в своем развитии на десятилетия.

Нигерия может стать примером того, что может случиться со страной, когда ее руководство свои собственные интересы ставит выше, чем интересы всего остального народа.