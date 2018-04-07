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Сами убили, сами почтили, – журналист высмеял цинизм пророссийских боевиков

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Журналист высмеял почтовые марки пророссийских боевиков
Журналист высмеял почтовые марки пророссийских боевиков / 24 Канал

Пророссийские боевики так называемой "ЛНР" выпустили почтовые марки с изображениями убитых главарей Валерием Болотовым и Геннадием Ципкаловым.

Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter, опубликовав фото рекламной листовки.

"В "ЛНР" выпустили марки с Болотовым и Ципкаловым. Первый умер при загадочных обстоятельствах, выпив кофе в Москве. Второй был забит до смерти в луганском подвале. Классика. Сами убили, сами почтили память. Как в любимом СССР", – иронически добавил журналист.

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Пользователи соцсетей не обошли вниманием почтовые марки, добавив, что они сделаны из плохой бумаги.

"Но почтовые марки – это же валюта по существу. Марки вроде с ОРДЛО есть, а валютой не считаются. Вот такой парадокс", – пишет один из пользователей.

Особенно зловеще в этом случае выглядит надпись "они были первыми". Хочется добавить, но будут далеко не последними,
– пишут люди в комментариях.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Смерть Болотова Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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