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Сами увидят, насколько все ужасно, – евродепутат фанатам, которые таки едут в Россию на ЧМ-2018

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Депутат Европарламента Ребекка Хармс убеждена, что, выбрав Россию и Катар для проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно, ФИФА допустила большую ошибку.

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России уже 14 июня. Ряд мировых лидеров призвали к открытому бойкоту мирового первенства.

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МИД Украины предостерегает украинцев от поездок на "мундиаль" в Россию, а МИД Польши предупреждает своих граждан, что во время ЧМ-2018 есть угроза терактов.

Депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи "ЕВРОНЕСТ" Ребекка Хармс считает, что фанаты футбола, которые все-таки поедут в Российскую Федерацию на Чемпионат мира, воочию убедятся, насколько ужасна в России ситуация с правами человека.

Я думаю, ФИФА показала неуважение к правам человека, выбрав Россию и Катар в качестве страны-хозяйки Чемпионатов мира по футболу,
– заявила она во время межпарламентской конференции в Киеве.

Евродепутат вспомнила, что накануне организация по правам человека российского "Мемориала" презентовала список политзаключенных, находящихся в России, среди них и несколько десятков украинцев.

"В этом списке 158 фамилий, и мы опубликовали этот список, чтобы показать, какая ужасная ситуация с правами человека сегодня в России. Мы надеемся, что те люди, которые любят футбол, фаны из Европы, которые поедут на этот Чемпионат мира в Россию, используют возможность узнать о плохой ситуации с правами человека и забытых заключенных в российском Гулаге", – подчеркнула Ребекка Хармс.

7 июня депутатам Верховной Рады Украины не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня проект постановления по недопущению трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

 

 

Теги: Новости Украины Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Европарламент Новости политики
Источник: 24 Канал
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