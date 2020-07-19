Саммит ЕС продлили, однако он может завершиться ничем
Пока страны Евросоюза не смогли договориться о финансовой помощи государствам, наиболее пострадавшим от COVID-19. Поэтому саммит ЕС продлили еще на один день. Ангела Меркель заявила, что лидеры объединения могут не прийти к согласию и 19 июля.
Саммит ЕС продолжается, однако результатов может не быть
В Брюсселе уже третий день подряд продолжается саммит Европейского Союза, сообщает AFP.
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На нем пытаются договориться о финансовой помощи наиболее пострадавшим от коронавируса членам объединения.
Канцлер Германии заявила, что в 27 лидеров было "много позиций" по объему фонда.
Но я до сих пор не могу сказать, будет ли найдено решение. Возможно, сегодня не будет достигнуто никакого результата,
– отметила Меркель.
К слову, канцлер Германии должна была присоединиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту Евросовета, который принимает саммит, Чарльзу Мишелю, чтобы подготовить новое предложение по преодолению разногласий. Они возникли после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его союзники заблокировали сделку.
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Что известно о разногласиях
- Мишель предложил пакет займов и грантов Евросоюза на общую сумму 750 миллиардов евро. Деньги нужны, чтобы помочь государствам-членам преодолеть последствия кризиса, вызванного коронавирусом.
- Однако предложение вызвало сопротивление со стороны Австрии и Нидерландов.
- В то же время Венгрия и Польша не поддерживают идею привязать выплаты к соблюдению стандартов правового государства отдельными членами ЕС. Нидерланды и Австрия взамен требуют установить связь между оказанием помощи и проведением реформ в странах, пострадавших от коронавируса. Это не поддерживают Италия и Испания.
- Напомним, ранее планировалось, что саммит продлится два дня и завершится 18 июля.