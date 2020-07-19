Пока страны Евросоюза не смогли договориться о финансовой помощи государствам, наиболее пострадавшим от COVID-19. Поэтому саммит ЕС продлили еще на один день. Ангела Меркель заявила, что лидеры объединения могут не прийти к согласию и 19 июля.

Саммит ЕС продолжается, однако результатов может не быть

В Брюсселе уже третий день подряд продолжается саммит Европейского Союза, сообщает AFP.

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На нем пытаются договориться о финансовой помощи наиболее пострадавшим от коронавируса членам объединения.

Канцлер Германии заявила, что в 27 лидеров было "много позиций" по объему фонда.

Но я до сих пор не могу сказать, будет ли найдено решение. Возможно, сегодня не будет достигнуто никакого результата,

– отметила Меркель.

К слову, канцлер Германии должна была присоединиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту Евросовета, который принимает саммит, Чарльзу Мишелю, чтобы подготовить новое предложение по преодолению разногласий. Они возникли после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его союзники заблокировали сделку.

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Что известно о разногласиях