Саммит G20 отложили в последний момент: США и Китай не договорились, – СМИ

Второй видеосамит с участием лидеров стран G20 перенесли в последний момент. Причиной стали разногласия США и Китая о деятельности ВОЗ.

О переносе саммита G20 сообщает SCMP со ссылкой на источники.

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Видеоконференция должна была пройти 24 апреля. Однако в последний момент ее отложили. Причина – Китай выступил против инициативы Вашингтона проверить действия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом.

Издание информирует, что стороны могут впоследствии найти компромисс по ВОЗ.

Интересно, что о планах проведения второй видеоконференции с участием президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина официальных сообщений не было. В оргкомитете G20 ситуацию не комментируют.

Что такое G-20?

Большая двадцатка – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G-20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли и две трети населения мира.

Что известно о заявлениях Трампа о деятельности ВОЗ