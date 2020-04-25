Саммит G20 отложили в последний момент: США и Китай не договорились, – СМИ
Второй видеосамит с участием лидеров стран G20 перенесли в последний момент. Причиной стали разногласия США и Китая о деятельности ВОЗ.
О переносе саммита G20 сообщает SCMP со ссылкой на источники.
Читайте также Коронавирус с нами надолго, – ВОЗ
Видеоконференция должна была пройти 24 апреля. Однако в последний момент ее отложили. Причина – Китай выступил против инициативы Вашингтона проверить действия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом.
Издание информирует, что стороны могут впоследствии найти компромисс по ВОЗ.
Интересно, что о планах проведения второй видеоконференции с участием президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина официальных сообщений не было. В оргкомитете G20 ситуацию не комментируют.
Что такое G-20?
Большая двадцатка – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G-20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли и две трети населения мира.
Что известно о заявлениях Трампа о деятельности ВОЗ
- Ранее президент США заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ.
- В Вашингтоне будут изучать, как организация реагировала на ситуацию с пандемией COVID-19. Трамп обвиняет ВОЗ в провале работы по информированию об опасности коронавируса и покрытии действий властей Китая.
- В то же время гендиректор ВОЗ надеется на возобновление сотрудничества.
- Впоследствии Трамп заявил, что хочет отправить в Китай следователей, чтобы расследовали вспышку коронавируса.