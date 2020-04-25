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      Саммит G20 отложили в последний момент: США и Китай не договорились, – СМИ

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      Саммит G20 отложили в последний момент: США и Китай не договорились
      Саміт G20 відклали в останній момент / slovoidilo.ua

      Второй видеосамит с участием лидеров стран G20 перенесли в последний момент. Причиной стали разногласия США и Китая о деятельности ВОЗ.

      О переносе саммита G20 сообщает SCMP со ссылкой на источники.

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      Видеоконференция должна была пройти 24 апреля. Однако в последний момент ее отложили. Причина – Китай выступил против инициативы Вашингтона проверить действия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом.

      Издание информирует, что стороны могут впоследствии найти компромисс по ВОЗ.

      Интересно, что о планах проведения второй видеоконференции с участием президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина официальных сообщений не было. В оргкомитете G20 ситуацию не комментируют.

      Что такое G-20?
      Большая двадцатка – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G-20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли и две трети населения мира.

      Что известно о заявлениях Трампа о деятельности ВОЗ

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 G20 Китай Новости США ВОЗ Новости политики
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