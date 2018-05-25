Саммит США и КНДР все еще может состояться, – глава Пентагона

В Соединенных Штатах Америки заявили, что возобновили диалог с Северной Кореей. Дипломаты страны продолжают работать над возможностью проведения саммита лидеров США и КНДР.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Интерфакс.

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"У меня, возможно, есть хорошая новость о корейском саммите. Если нашим дипломатам все удастся, то мы даже, возможно, организуем его снова. Президент только что сообщил об этом. Дипломаты до сих пор работают, и с точки зрения министерства обороны это хорошо ", – сказал глава Пентагона.

В пятницу, 25 мая, президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что Вашингтон продолжает переговоры с Пхеньяном о возможности проведения саммита.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил исторический саммит между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран. Такое решение глава Белого дома описал в письме к лидеру КНДР. Позже Трамп отметил, что собирается продолжить жесткие санкции против Северной Кореи для денуклеаризации полуострова.