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      Саммит в нормандском формате планируют на 15 ноября: у Путина все опровергают

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      Саммит в нормандском формате состоится в ноябре?
      Саммит в нормандском формате состоится в ноябре? / ua.news

      15 ноября – такую дату саммита в нормандском формате обсуждают стороны. Сначала планируют встречу "нормандской четверки" (четырех лидеров стран, а именно Германии, Франции, России и Украины), а затем – частную беседу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

      Такое мнение высказала в своем телеграмм-канале журналистка Соня Кошкина. "Возможно, конечно, снова отложат-перенесут, но сейчас обсуждают именно эту дату", – отметила она.

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      По словам Кошкиной, россияне уже успели выдвинуть условие встречи.

      Чтобы заранее была согласована повестка дня, и на месте уже – ни шагу влево, ни шагу вправо, строго по пунктам повестки,
      – написала журналистка.

      Примечательно, что в этой повестке дня якобы обязательно должен быть газовый вопрос.

      "Обсуждала это с президентовцами и МИДовцами. Наличие условия отрицать не стали, но говорят, что, мол, переговорный процесс продолжается и "мы свои позиции точно не сдадим, на чем бы они там не настаивали". Ну, дай Бог. Посмотрим", – подытожила Соня Кошкина.

      Что говорят у Путина?

      Информация о проведении саммита "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности. Согласованной даты пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, слухи об именно этой дате не соответствуют действительности.

      Это не так, даты пока нет,
      – отметил спикер Путина.

      ► Напомним, 30 октября Владимир Путин на совместной пресс-конференции с венгерским президентом Виктором Орбаном сказал следующее: "Что касается встречи в нормандском формате: мы всегда готовы к любым встречам, в том числе в нормандском формате. Только бы они были хорошо подготовленными и не привели к пустым разговорам".

      ► А вот 29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на инвестиционном форуме в Мариуполе говорил о встрече лидеров четырех государств в нормандском формате, которая, мол, может произойти в ноябре. При этом предварительная дата известна, но еще не все стороны согласились на нее.

      Встреча "нормандской четверки" (Зеленского, Путина, Макрона и Меркель) должна состояться в Париже. Об этой встрече говорят уже несколько месяцев, однако саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон и отсутствия возможности их согласования.

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      Автор: Ирина Кошанская, Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Нормандский формат Соня Кошкина
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