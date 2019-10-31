Саммит в нормандском формате планируют на 15 ноября: у Путина все опровергают

15 ноября – такую дату саммита в нормандском формате обсуждают стороны. Сначала планируют встречу "нормандской четверки" (четырех лидеров стран, а именно Германии, Франции, России и Украины), а затем – частную беседу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Такое мнение высказала в своем телеграмм-канале журналистка Соня Кошкина. "Возможно, конечно, снова отложат-перенесут, но сейчас обсуждают именно эту дату", – отметила она.

Читайте также: Разведение войск в Золотом: появилась реакция Кремля

По словам Кошкиной, россияне уже успели выдвинуть условие встречи.

Чтобы заранее была согласована повестка дня, и на месте уже – ни шагу влево, ни шагу вправо, строго по пунктам повестки,

– написала журналистка.

Примечательно, что в этой повестке дня якобы обязательно должен быть газовый вопрос.

"Обсуждала это с президентовцами и МИДовцами. Наличие условия отрицать не стали, но говорят, что, мол, переговорный процесс продолжается и "мы свои позиции точно не сдадим, на чем бы они там не настаивали". Ну, дай Бог. Посмотрим", – подытожила Соня Кошкина.

Что говорят у Путина?

Информация о проведении саммита "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности. Согласованной даты пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, слухи об именно этой дате не соответствуют действительности.

Это не так, даты пока нет,

– отметил спикер Путина.

► Напомним, 30 октября Владимир Путин на совместной пресс-конференции с венгерским президентом Виктором Орбаном сказал следующее: "Что касается встречи в нормандском формате: мы всегда готовы к любым встречам, в том числе в нормандском формате. Только бы они были хорошо подготовленными и не привели к пустым разговорам".

► А вот 29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на инвестиционном форуме в Мариуполе говорил о встрече лидеров четырех государств в нормандском формате, которая, мол, может произойти в ноябре. При этом предварительная дата известна, но еще не все стороны согласились на нее.

Встреча "нормандской четверки" (Зеленского, Путина, Макрона и Меркель) должна состояться в Париже. Об этой встрече говорят уже несколько месяцев, однако саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон и отсутствия возможности их согласования.