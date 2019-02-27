Саммит во Вьетнаме: о чем будут говорить Трамп и Ким Чен Ын

Политики встретятся во Вьетнаме 27-28 февраля. Это – уже второй саммит между американским президентом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Основной целью встречи является достижение прогресса в выполнении договоренностей, которых политики достигли на первом саммите в Сингапуре, отметили в "Укринформ".

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В частности говорить будут о дальнейшем развитии двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и полной денуклеаризации (устранении ядерного оружия) Корейского полуострова.

Как развивались отношения между странами после первого саммита?Свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-го в Сингапуре. Там они подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова. Однако после того переговоры по денуклеаризации полуострова зашли в тупик.

24 февраля во вьетнамский Ханоя прибыл и госсекретарь США Майкл Помпео, он уже провел ряд встреч с иностранными коллегами.



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В Госдепартаменте США также отметили, что госсекретарь планирует принять прямое участие в саммите президента Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Отметим, что накануне американский президент заявил, что не верит в доклад разведки США о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории Америки. Трамп объяснил это тем, что Путин отрицает наличие таких ракет в Корее.