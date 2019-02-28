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      Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДР

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      Трамп надеется на успешность следующих переговоров
      Трамп надеется на успешность следующих переговоров / Getty Images

      Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме не принесла никаких результатов. Рассказываем, почему американскому лидеру не удалось убедить коллегу и чего ожидали обе стороны.

      Читайте также: Второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына: итоги встречи

      Что случилось?

      27-28 февраля во Вьетнаме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Ожидалось, что по ее итогам лидеры стран подпишут договор о ядерном разоружении Северной Кореи. Однако переговоры завершились досрочно и безрезультатно.

      Трамп объяснил это тем, что Ким Чен Ын в ответ требовал полной отмены санкций, а США это не устраивает. Он добавил, что будет ждать следующих переговоров и предсказывает им "огромный потенциал". Также лидер КНДР, по словам Трампа, пообещал больше не проводить ядерные и ракетные испытания.

      Трамп и Помпео о переговорах во Вьетнаме: видео

      Аналитик украинского Института мировой политики Николай Белесков в комментарии 24 каналу отметил: то, что встреча закончится таким образом, было вполне ожидаемо. В частности, у американских экспертов еще накануне саммита были пессимистические настроения, администрация Трампа тоже имела довольно сдержанные ожидания. Шансов на принятие договоренности по ядерному разоружению КНДР было очень мало.

      Почему встреча не принесла результата?

      Сейчас можно говорить о том, что американский подход к этому вопросу был абсолютно провальным. Ведь первое, что интересует Северную Корею – это гарантии безопасности, а не экономические преференции, которые обещала администрация Трампа в случае, если удастся достичь ядерного разоружения. Проблема заключалась в том, что американцы ждали практических шагов. Скорее всего – односторонних. Тогда как Северная Корея требует параллельных шагов. То есть они начинают ядерное разоружение и параллельно снимаются санкции.

      По словам Николая Белескова, Корея готова к серьезным шагам, но если увидит взаимность со стороны США.

      Американцы до этого постоянно говорили, что "сначала – полное ядерное ракетное разоружение Северной Кореи, а потом посмотрим". Это – абсолютно неприемлемо. Для того, чтобы был прогресс, нужны взаимные шаги двух сторон. Американцы пока к этому были не готовы. Не было разговора о том, что Северная Корея, например, соглашается закрывать соответствующий ядерный объект, или какую-то ракетную базу, а в обмен на это санкции отменяются. Подход Дональда Трампа (отсутствие мощной предварительной подготовки, своеобразный экспромт, требование односторонних шагов) – абсолютно не работает,
      – пояснил эксперт.

      Ситуация такова, что не было серьезного диалога до этого, и позиции сторон остаются прямо противоположными. С другой стороны, Трамп намекнул, что будет доволен даже в случае, если Северная Корея не будет проводить ядерные испытания и ракетные запуски. Это – еще один признак того, что, несмотря на провал переговоров в Ханое (столица Вьетнама), возвращение к ситуации до 2017 года не произойдет. То есть сегодня речь не идет о взаимных угрозах и эскалации напряженности.

      Зустріч Трампа з Кім Чен Ином
      Подход Трампа был абсолютно провальным / Getty Images​

      Что ожидают от КНДР?

      Эксперт акцентирует на еще одном нюансе переговоров, по которому вопросы должны возникать уже у американцев. Дело в том, что пока не известен полный перечень всех объектов, связанных с созданием оружия массового уничтожения в КНДР, и средств его доставки. Пока этого перечня нет на руках у мирового сообщества, доподлинно не известно, действительно ли происходит процесс ядерного разоружения. То есть в Северной Корее могут заявлять, что они закрыли определенный объект, а их там, скажем, пять. О разоружении нельзя говорить, пока нет этого детального перечня.

      Также, по словам Николая Белескова, можно ожидать, что Северная Корея все же будет придерживаться моратория на ракетные ядерные испытания. Прежде всего для улучшения отношений с Республикой Корея, Россией и КНР. Потому что в таком случае есть все шансы, что последние будут закрывать глаза на нарушения режима санкций.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Ядерная безопасность Новости США Публикации Ким Чен Ын КНДР Дональд Трамп Статьи
      Источник: 24 канал
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