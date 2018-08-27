"Самое большое унижение в истории": преступники подменили оружие полиции пластиковыми игрушками
Организованная преступность Парагвая нанесла мощный удар по репутации местных правоохранительных органов. Из арсенала местной полиции было похищено 42 винтовки. И только когда их начали продавать на "черном рынке", офицеры обнаружили, что вместо оружия у них на складе – пластиковые и деревянные копии.
Об этом сообщили в BBC News Украина.
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Похищенные винтовки продавались по 10 тысяч долларов США. Считают, что часть из них попала в Аргентину, а другие контрабандой доставили в Бразилию. Там уже давно жалуются на нелегальное оружие, которое незаконно завозят из Парагвая.
Парагвайские СМИ обнародовали фотографии копий винтовок и назвали случай "самым унизительным скандалом" в истории местной полиции.
Полицейского, которого признали ответственным за вооружение, отстранили от должности. Однако ни одного ареста по делу так и не произошло.