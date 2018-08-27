"Самое большое унижение в истории": преступники подменили оружие полиции пластиковыми игрушками

Организованная преступность Парагвая нанесла мощный удар по репутации местных правоохранительных органов. Из арсенала местной полиции было похищено 42 винтовки. И только когда их начали продавать на "черном рынке", офицеры обнаружили, что вместо оружия у них на складе – пластиковые и деревянные копии.

Об этом сообщили в BBC News Украина.

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Похищенные винтовки продавались по 10 тысяч долларов США. Считают, что часть из них попала в Аргентину, а другие контрабандой доставили в Бразилию. Там уже давно жалуются на нелегальное оружие, которое незаконно завозят из Парагвая.

Roban 42 fusiles de guerra que estaban resguardados en un cuartel policial y lo reemplazan por réplicas de juguete. https://t.co/FP6xCO3F6n pic.twitter.com/ukoXoUnlDY — ABC Digital (@ABCDigital) 25 серпня 2018 р.

Парагвайские СМИ обнародовали фотографии копий винтовок и назвали случай "самым унизительным скандалом" в истории местной полиции.

Полицейского, которого признали ответственным за вооружение, отстранили от должности. Однако ни одного ареста по делу так и не произошло.