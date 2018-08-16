Самое громкое дело последнего десятилетия в США: окажется ли Манафорт за решеткой

305 лет – именно столько грозит экс-советнику Трампа и политическому консультанту Януковича Полу Манафорту за отмывание средств и уклонение от уплаты налогов. И приговор ему могут объявить уже в четверг, 16 августа. Ведь присяжные уже ушли совещаться по вердикту.

"Серийный лжец" – так в своей заключительной речи в суде назвали Пола Манафорта американские прокуроры. Они призвали 12 присяжных признать виновным политтехнолога по всем 18-ти пунктам обвинения. А обвиняют его в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и банковских махинациях.

Читайте также: Пол Манафорт впервые выступил в суде

"Господин Манафорт врал, чтобы скрыть больше денег, когда они у него были. И врал для того, чтобы получить больше денег, когда их у него не было. Этот судебный процесс – о сплошной лжи", – заявил прокурор Грег Андерс.

Сам же подсудимый не произнес и слова во время судебных разбирательств. Только через адвокатов заявил, что не признает себя виновным. А на десятый день процесса еще и отказался от последнего слова. Пол Манафорт воспользовался пятой статьей конституции США. Это ему посоветовали его адвокаты, поскольку убеждены: показания Манафорта могут использовать против него же в другом судебном разбирательстве.

Господин Манафорт завершил свое участие в деле. Он принял такое решение, потому что он и его юридическая команда убеждены, что правительство не смогло предоставить надлежащие доказательства,

– прокомментировал адвокат Манафорта Кевин Даунинг.

Между тем, прокуроры представили на судебное разбирательство более 500 доказательств по делу Манафорта. В том числе 12 присяжных и судья Эллис могли оценить гардероб бывшего советника Януковича. Манафорт не отказывал себе в дорогих, люксовых вещах. Так, у него есть куртка из кожи крокодила за 18,5 тысяч долларов и еще одна из кожи страуса за 15 тысяч долларов.

Всего за пять лет, начиная с 2010 года, Пол Манафорт потратил на свой гардероб 1 миллион 300 тысяч долларов. Все это – из денег, полученных в Украине от Януковича и его однопартийцев. Щедрые украинские клиенты заплатили американским лоббистам за услуги 60 миллионов долларов. А задекларировал политтехнолог – 14.

Типичная практика заключалась в том, что Манафорт присылал мне список переводов на имя компаний, зарегистрированных на Кипре,

– сказал партнер Манафорта Год Гейтс.

Партнер Манафорта Год Гейтс, который пошел на сделку со следствием, на суде разоблачил схему, по которой рассчитывались украинские политики с его шефом. Ахметов, Тигипко, Колесников, Клюев и другие переводили средства из своих фирм, зарегистрированных на Кипре, на счета компаний Манафорта, зарегистрированных там же. Как пояснил Гейтс, эти компании были фиктивные, они ничего не производили и не предоставляли никаких услуг.

Целями этих компаний было принятие платежей и осуществление платежей,

– пояснил Гейтс.

Но после революции Достоинства дела Манафорта в Украине ухудшились. Его главный клиент – Янукович – бежал в Россию и уже не нуждался в услугах американского лоббиста. Новые украинские политики не заинтересовались предложениями Манафорта. Привыкнув к роскошной жизни и потеряв легкие украинские деньги, политтехнолог попытался манипулировать банковскими счетами у себя на родине. А еще успел поработать в предвыборном штабе Дональда Трампа.

Связи Манафорта с украинскими и российскими политиками привлекли внимание спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские выборы. Результат: два дела против политтехнолога. Одно уже почти подошло к концу в Александрии. Присяжные в ближайшее время объявят свой вердикт. Если Манафорта признают виновным, ему будет светить 305 лет в тюрьме. А уже в сентябре в Вашингтоне начнутся слушания по другому делу – о незаконной деятельности Манафорта в качестве лоббиста иностранных агентов.