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Самое смешное из соцсетей за неделю: #Прикрути, пресс-конференция Януковича и приход весны

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Самое смешное из соцсетей за неделю
Самое смешное из соцсетей за неделю / Коллаж 24 Канала

На этой неделе пользователи соцсетей на славу "повеселились". Инициатива "прикрутить", пресс-конференция президента-беглеца Виктора Януковича и какая не какая, но первая неделя весны – чем не причина проявить собственное творчество, чувство юмора и просто посмеяться? Соцсети мгновенно подхватили новости, поэтому имеем новые мемы, карикатуры и меткие (или не очень) выражения.

Призыв Порошенко "прикрутить"

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Утром в пятницу стало известно, что на входе в украинскую ГТС Россия снизила давление газа. После этого Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом в один из самых холодных дней за всю зиму "прикрутить" газ в своих домах.

Украинские пользователи соцсетей ответили гаранту с изрядным резонансом в социальных сетях.

Кое-кто поддержал инициативу президента и объяснил, почему она важна.

Несмотря на это, было немало таких, кто не упустил возможности пошутить по этому поводу.

"Живой" и "легитимный" Янукович

Президент-беглец Виктор Янукович не дает о себе забыть. На 2 марта он в очередной раз напомнил, что еще "живой" и "легитимный" и дал пресс-конференцию в Москве.

В общем пресс-конференция Януковича вызвала различную реакцию в соцсетях – от возмущения и отвращения до шуток и передразнивания.

Ну и куда же без личных ляпов Януковича – он забавно оговорился, упомянув Тимошенко.

Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко ... артиста Порошенко,
– заявил экс-президент.

Кстати, за пресс-конференцией Януковича с интересом следили даже нардепы в Верховной Раде в разгар рабочего дня.

Четвертый месяц зимы

Прошедшая неделя, отметилась и тем, что была первой неделей весны. Согласно календарю оно так и было, а вот вид из окна говорил немного о другом. Снегопады, метели и сильный мороз – слова, которые лучше всего характеризуют первые дни весны.

Обсуждение "весенней" погоды до сих пор в трендах соцсетей.

"Что !? Думали, что снега больше не будет с началом весны? Нет! Он вернулся и начал мстить за то, что мы его пытались уничтожить!", – про весенний снег говорил и Майкл Щур.

Теги: Новости Украины Новости России Петр Порошенко Газовый конфликт Газпром Нафтогаз Карикатура Мемы Виктор Янукович Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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