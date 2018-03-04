Самое смешное из соцсетей за неделю: #Прикрути, пресс-конференция Януковича и приход весны
На этой неделе пользователи соцсетей на славу "повеселились". Инициатива "прикрутить", пресс-конференция президента-беглеца Виктора Януковича и какая не какая, но первая неделя весны – чем не причина проявить собственное творчество, чувство юмора и просто посмеяться? Соцсети мгновенно подхватили новости, поэтому имеем новые мемы, карикатуры и меткие (или не очень) выражения.
Призыв Порошенко "прикрутить"
2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Утром в пятницу стало известно, что на входе в украинскую ГТС Россия снизила давление газа. После этого Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом в один из самых холодных дней за всю зиму "прикрутить" газ в своих домах.
Украинские пользователи соцсетей ответили гаранту с изрядным резонансом в социальных сетях.
Кое-кто поддержал инициативу президента и объяснил, почему она важна.
Несмотря на это, было немало таких, кто не упустил возможности пошутить по этому поводу.
"Живой" и "легитимный" Янукович
Президент-беглец Виктор Янукович не дает о себе забыть. На 2 марта он в очередной раз напомнил, что еще "живой" и "легитимный" и дал пресс-конференцию в Москве.
В общем пресс-конференция Януковича вызвала различную реакцию в соцсетях – от возмущения и отвращения до шуток и передразнивания.
Ну и куда же без личных ляпов Януковича – он забавно оговорился, упомянув Тимошенко.
Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко ... артиста Порошенко,
– заявил экс-президент.
Кстати, за пресс-конференцией Януковича с интересом следили даже нардепы в Верховной Раде в разгар рабочего дня.
Четвертый месяц зимы
Прошедшая неделя, отметилась и тем, что была первой неделей весны. Согласно календарю оно так и было, а вот вид из окна говорил немного о другом. Снегопады, метели и сильный мороз – слова, которые лучше всего характеризуют первые дни весны.
Обсуждение "весенней" погоды до сих пор в трендах соцсетей.
"Что !? Думали, что снега больше не будет с началом весны? Нет! Он вернулся и начал мстить за то, что мы его пытались уничтожить!", – про весенний снег говорил и Майкл Щур.