Самое смешное из соцсетей за неделю: #Прикрути, пресс-конференция Януковича и приход весны

На этой неделе пользователи соцсетей на славу "повеселились". Инициатива "прикрутить", пресс-конференция президента-беглеца Виктора Януковича и какая не какая, но первая неделя весны – чем не причина проявить собственное творчество, чувство юмора и просто посмеяться? Соцсети мгновенно подхватили новости, поэтому имеем новые мемы, карикатуры и меткие (или не очень) выражения.

Призыв Порошенко "прикрутить"

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Утром в пятницу стало известно, что на входе в украинскую ГТС Россия снизила давление газа. После этого Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом в один из самых холодных дней за всю зиму "прикрутить" газ в своих домах.

Украинские пользователи соцсетей ответили гаранту с изрядным резонансом в социальных сетях.

Кое-кто поддержал инициативу президента и объяснил, почему она важна.

Несмотря на это, было немало таких, кто не упустил возможности пошутить по этому поводу.

райони квартали жилиє масіви

я #прикрути прикрутив красіво — Мiністр паніки (@minofpan) 2 березня 2018 р.

Люблю газову війну на початку березня — Oleh Novikov (@olehnovikovkh) 2 березня 2018 р.

"Живой" и "легитимный" Янукович

Президент-беглец Виктор Янукович не дает о себе забыть. На 2 марта он в очередной раз напомнил, что еще "живой" и "легитимный" и дал пресс-конференцию в Москве.

В общем пресс-конференция Януковича вызвала различную реакцию в соцсетях – от возмущения и отвращения до шуток и передразнивания.