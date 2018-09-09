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Самое смешное за неделю: снова 3 сентября, Маск с косяком и простой Порошенко

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Самые смешные мемы недели
Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 Канала

"И снова 3 сентября", Маск с косяком и Порошенко в самолете. Уходящая неделя порадовала интернет-юзеров не одним поводом для удачных коллажей и смешных мемов.

Вашему вниманию подборка самых забавных сообщений из социальных сетей.

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"И снова 3 сентября"

Песня российского исполнителя Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже не первый год в этот день дает возможность заядлым "ценителям" его творчества создавать все новые мемы.

Меми 3 сентября Шуфутинский

3 сентября Шуфутинский меми

3 сентября Шуфутинский мем

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мем 3 сентября Шуфутинский

3 сентября Шуфутинский мем

3 сентября календар Шуфутинский мем

Маск с косяком

Основатель компаний SpaceX и Tesla, известный американский миллиардер Илон Маск, отличился в прямом эфире радиошоу.

В программе известного американского комика Джо Рогана, Маск не отказался от косяка с марихуаной, который ему предложил ведущий.

Такая затея изобретателя сразу дала повод для реакции в соцсетях.

via GIPHY

"Простолюдин" Порошенко

Начало полетов лоукостера Ryanair из Украины президент Петр Порошенко отпраздновал по-особенному.

В этот день его заметили на борту рейсового самолета, так сказать, среди "простых людей".

Реакция соцсетей по этому поводу не задержалась.

 

Теги: Новости Украины Курьезные новости Петр Порошенко Илон Маск Мемы
Источник: 24 Канал
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