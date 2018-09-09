Самое смешное за неделю: снова 3 сентября, Маск с косяком и простой Порошенко

"И снова 3 сентября", Маск с косяком и Порошенко в самолете. Уходящая неделя порадовала интернет-юзеров не одним поводом для удачных коллажей и смешных мемов.

Вашему вниманию подборка самых забавных сообщений из социальных сетей.

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"И снова 3 сентября"

Песня российского исполнителя Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже не первый год в этот день дает возможность заядлым "ценителям" его творчества создавать все новые мемы.

-Он перевернул календарь, а там сразу 4-е сентября!

-Господи, прекрати, они же дети! — всегда так делаю! (@romandos) 2 вересня 2015 р.

— Перевернул?

— Перевернул.

— И как?

— Третье сентября.

— Снова?!?!?! В смысле... Хэрэ прикалываться, блины подгорают! — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 3 вересня 2015 р.

Маск с косяком

Основатель компаний SpaceX и Tesla, известный американский миллиардер Илон Маск, отличился в прямом эфире радиошоу.

В программе известного американского комика Джо Рогана, Маск не отказался от косяка с марихуаной, который ему предложил ведущий.

Такая затея изобретателя сразу дала повод для реакции в соцсетях.

Elon Musk brought the truth. pic.twitter.com/zISfWoQt72 — Le Cinéphiles (@LeCinephiles) 9 вересня 2018 р.

*Hits Blunt*

*Shoreline mafia's Musty starts playing in the background*

*Elon musk transforms into Elon must? pic.twitter.com/NzVFJx2bqd — whogoteczema (@whogoteczema) 8 вересня 2018 р.

"Простолюдин" Порошенко

Начало полетов лоукостера Ryanair из Украины президент Петр Порошенко отпраздновал по-особенному.

В этот день его заметили на борту рейсового самолета, так сказать, среди "простых людей".

Реакция соцсетей по этому поводу не задержалась.