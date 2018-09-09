Самое смешное за неделю: снова 3 сентября, Маск с косяком и простой Порошенко
"И снова 3 сентября", Маск с косяком и Порошенко в самолете. Уходящая неделя порадовала интернет-юзеров не одним поводом для удачных коллажей и смешных мемов.
Вашему вниманию подборка самых забавных сообщений из социальных сетей.
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"И снова 3 сентября"
Песня российского исполнителя Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже не первый год в этот день дает возможность заядлым "ценителям" его творчества создавать все новые мемы.
Маск с косяком
Основатель компаний SpaceX и Tesla, известный американский миллиардер Илон Маск, отличился в прямом эфире радиошоу.
В программе известного американского комика Джо Рогана, Маск не отказался от косяка с марихуаной, который ему предложил ведущий.
Такая затея изобретателя сразу дала повод для реакции в соцсетях.
"Простолюдин" Порошенко
Начало полетов лоукостера Ryanair из Украины президент Петр Порошенко отпраздновал по-особенному.
В этот день его заметили на борту рейсового самолета, так сказать, среди "простых людей".
Реакция соцсетей по этому поводу не задержалась.