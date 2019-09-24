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      Самое время запастись газом: в октябре цены могут вырасти на 25%

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      Тарифы на газ могут измениться
      Тарифы на газ могут измениться / 24 канал

      Сейчас сложилась оптимальная ситуация для закупки газа про запас. В октябре ожидается очередной перерасчет и подорожание газа в пределах от 15% до 25%.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал CEO компании ETG.UA Владимир Шведкый.

      По данным энергетического провайдера ETG.UA с лета 2019 года, впервые за много лет на внутреннем рынке сложилась ситуация, когда газ украинской добычи перекрывает по объемам уровень его потребления. Объемы добычи газа украинскими коммерческими компаниями составляют примерно 12 млн кубометров в сутки.

      Читайте также: Газа будет вдоволь: Хабатюк рассказал о формировании цен и вызовах перед "Нафтогазом"

      В компании также напомнили, что начиная с января 2019 года общее снижение стоимости газа на мировом рынке привело к падению тарифа на 28%. "В сентябре цены на импортный газ достигли своего исторического минимума. Это, прежде всего, связано с падением курса доллара", – добавили у энергетического провайдера.

      Согласно данным компании, с началом отопительного периода ситуация рискует сильно усугубиться. Кроме стандартного сезонного подорожания и рисков валютных колебаний, бизнес может столкнуться с дополнительными вызовами. Во-первых, впервые осень и зиму предприниматели встретят в режиме суточной балансировки; во-вторых, до сих пор не подписаны контракты на транзит российского газа через территорию Украины, что дает неопределенность и повышенные риски роста цен в пределах от 15% до 25%.

      Читайте также: Киеву грозит срыв отопительного сезона

      По мнению СЕО энергетического провайдера ETG.UA Владимира Шведкого, именно сейчас, пока цена на газ украинской добычи такая низкая, сложилась оптимальная ситуация для закупки этого вида топлива про запас. Это позволит обезопасить себя от валютных колебаний и роста цен.

      Добавим, что с апреля 2019 года цены на газ в Украине снизились уже на 28%.

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      Однако с началом отопительного сезона спрос на газ возрастет, поэтому может вырасти и его цена. Следовательно в "Нафтогазе" призвали украинцев воспользоваться услугой "газовый запас" и оплатить наперед за газ, который будут использовать во время отопительного сезона.

      Что такое услуга "газовый запас"?Эта услуга позволяет украинцам заранее запастись газом на зиму по низкой летней цене. "Летний" газ можно приобрести до 25 сентября и использовать его в течение отопительного сезона.

      Смотрите видео полного интервью с представителем НАК "Нафтогаз" Алексеем Хобатюком о ситуации на газовом рынке:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Рынок газа Газ Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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