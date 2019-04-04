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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Самое высокое сооружение Европы появится в датском городке: как оно будет выглядеть

      73 Читати новину українською
      Самое высокое здание Европы появится в датском городке
      Самое высокое здание Европы появится в датском городке / dortemandrup.dk

      В небольшом датском городе Бранде, население которого составляет всего 7 тысяч человек, построят самое высокое здание западной Европы – 320-метровый небоскреб Bestseller Tower.

      Проект здания разработало бюро датского архитектора Dorte Mandrup Arkitekter.

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      Разрешение на возведение небоскреба выдали в марте 2019, его строительство планируют завершить к 2023 году.

      Bestseller Tower высотой 320 метров станет самым высоким сооружением в Европе, превзойдя 307-метровый The Shard в Лондоне.

      Небоскреб будет вмещать отель, конференц-помещения, магазины и офисы. В здании будет главный офис компании-производителя одежды Bestseller, который владеет такими известными брендами как Vero Moda, Jack & Jones, Only, Selected, Vila и другие.

      В 1975 именно в маленьком датском городке была основана компания.

      Bestseller Tower можно будет увидеть с расстояния 60 километров, поскольку другие здания в этой местности достаточно невысокие.

      Данія хмарочос
      Bestseller Tower станет новым самым высоким в западной Европе

      Данія хмарочос Бестселлер
      В небоскребе будет гостиница, магазины и офисы

      В конце 2018 в датском городе Вайле закончили строительство необычного жилого дома в виде волны.

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      Теги: Новости недвижимости Крутые здания Архитектура Дания Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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