Самое высокое сооружение Европы появится в датском городке: как оно будет выглядеть

В небольшом датском городе Бранде, население которого составляет всего 7 тысяч человек, построят самое высокое здание западной Европы – 320-метровый небоскреб Bestseller Tower.

Проект здания разработало бюро датского архитектора Dorte Mandrup Arkitekter.

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Разрешение на возведение небоскреба выдали в марте 2019, его строительство планируют завершить к 2023 году.

Bestseller Tower высотой 320 метров станет самым высоким сооружением в Европе, превзойдя 307-метровый The Shard в Лондоне.

Небоскреб будет вмещать отель, конференц-помещения, магазины и офисы. В здании будет главный офис компании-производителя одежды Bestseller, который владеет такими известными брендами как Vero Moda, Jack & Jones, Only, Selected, Vila и другие.

В 1975 именно в маленьком датском городке была основана компания.

Bestseller Tower можно будет увидеть с расстояния 60 километров, поскольку другие здания в этой местности достаточно невысокие.



Bestseller Tower станет новым самым высоким в западной Европе



В небоскребе будет гостиница, магазины и офисы

В конце 2018 в датском городе Вайле закончили строительство необычного жилого дома в виде волны.