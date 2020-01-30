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      Самого молодого писателя фэнтези внесли в Книгу рекордов Украины: вдохновляющая история

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      16-летний Святослав Емец презентовал свою первую книгу и стал самым молодым писателем в жанре фэнтези. Парня занесли в Книгу рекордов Украины.

      На презентацию книги "Египетская легенда" пришло немало посетителей.

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      Сам автор рассказал, что свою первую презентацию представлял именно так.

      "Я прям представлял ее именно такой. Толпа людей, хороший зал", – поделился впечатлениями молодой писатель в стиле фэнтези Святослав Емец.

      ► История написания

      Книгу парень начал писать, когда ему было всего 10 лет.

      Он постоянно ходил и возмущался, что в любой книге, которую он откроет, сюжет ему понятен наперед. Он сидел такой маленький, лет 10, и говорил: я бы написал книгу, которая вообще не похожа ни на одну. Я и сказала: пиши,
      – рассказала мама писателя Ксения Емец.

      Презентация книги Святослава

      ► О чем книга?

      Книга Святослава о разумных животных, магии и противостоянии, в ней рассказывается история Египетского фараона Коровхотепа. Хотя внига и о мифологии, однако там есть параллели с настоящим.

      "Человек стремится к свободе в любых условиях, и об этом рассказывается в книге. Автор возвращается в то время и взывает к свободному Египту", – объяснила параллели директор Валентина Кулик.

      Хотя найти своего читателя будет сложно, однако Святослава это не останавливает. Благодаря поддержке родственников и друзей парень начал писать вторую часть своей книги.

      ємець святослав
      У Святослава уже есть сторонники и он продолжает писать вторую часть

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины LifeStyle Книги Дети и несовершеннолетние
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