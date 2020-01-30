Самого молодого писателя фэнтези внесли в Книгу рекордов Украины: вдохновляющая история

16-летний Святослав Емец презентовал свою первую книгу и стал самым молодым писателем в жанре фэнтези. Парня занесли в Книгу рекордов Украины.

На презентацию книги "Египетская легенда" пришло немало посетителей.

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Сам автор рассказал, что свою первую презентацию представлял именно так.

"Я прям представлял ее именно такой. Толпа людей, хороший зал", – поделился впечатлениями молодой писатель в стиле фэнтези Святослав Емец.

► История написания

Книгу парень начал писать, когда ему было всего 10 лет.

Он постоянно ходил и возмущался, что в любой книге, которую он откроет, сюжет ему понятен наперед. Он сидел такой маленький, лет 10, и говорил: я бы написал книгу, которая вообще не похожа ни на одну. Я и сказала: пиши,

– рассказала мама писателя Ксения Емец.

Презентация книги Святослава

► О чем книга?

Книга Святослава о разумных животных, магии и противостоянии, в ней рассказывается история Египетского фараона Коровхотепа. Хотя внига и о мифологии, однако там есть параллели с настоящим.

"Человек стремится к свободе в любых условиях, и об этом рассказывается в книге. Автор возвращается в то время и взывает к свободному Египту", – объяснила параллели директор Валентина Кулик.

Хотя найти своего читателя будет сложно, однако Святослава это не останавливает. Благодаря поддержке родственников и друзей парень начал писать вторую часть своей книги.



У Святослава уже есть сторонники и он продолжает писать вторую часть