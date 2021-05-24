Жінка сама зателефонувала правоохоронцям на спецлінію 102 і заявила про наміри вкоротити собі віку. На виклик прибув екіпаж Патрульної поліції у складі Івана Веклича, Івана Синчука та Ігора Горбатька.

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Як патрульним вдалося врятувати жінку

  • Коли правоохоронці прибули на місце, побачили, що на перилах мосту сидить жінка та плаче.
  • Вона просила поліцейських не підходити близько.
  • Також розповіла про лист у сумці, де описала докладно, чому хоче померти.
  • Зрештою один із патрульних (Іван Веклич) підійшов до сумки та дістав листа.
  • І в цей момент жінка спробувала зістрибнути з перил, але поліцейському вдалося вчасно її схопити. Далі він і його колеги перетягнули жінку через паркан і викликали їй швидку.
  • Крім того, поліцейські супроводили потерпілу до лікарні.

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