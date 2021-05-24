AirBaltic ранее сообщила о намерениях не использовать воздушное пространство Беларуси. А в правительстве страны отметили, что действия соседей противоречат международным конвенциям.
Обратите внимание СМИ опубликовали разговор диспетчера аэропорта Минск с пилотом Ryanair
Поэтому рейсы авиакомпании уже начали обходить опасную зону. Так в AirBaltic отреагировали на инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair рейса Афины – Вильнюс.
Самолет AirBaltic облетел территорию Беларуси / Скриншот
Страны требуют остановить полеты над Беларусью
Перехват самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича в Минске осудили уже 8 стран. Они призвали запретить любые полеты над Беларусью.
Остановки полетов над Беларусью требуют и украинские депутаты. Они предлагают прекратить любые дипломатические контакты с режимом Лукашенко.
Задержание Протасевича в Беларуси: коротко
- Самолет приземлился в Беларуси из-за сообщения о заминировании. Взрывчатки на борту не нашли, но задержали 2 пассажиров.
- Говорится о журналисте Романе Протасевиче – основателе и бывшем редакторе оппозиционных телеграм-каналов NEXTA, а также его девушке.
- Другие пассажиры воздушного судна поделились кадрами того, что происходило после посадки. Все их вещи проверяли белорусские силовики.