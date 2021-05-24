AirBaltic ранее сообщила о намерениях не использовать воздушное пространство Беларуси. А в правительстве страны отметили, что действия соседей противоречат международным конвенциям.

Обратите внимание СМИ опубликовали разговор диспетчера аэропорта Минск с пилотом Ryanair

Поэтому рейсы авиакомпании уже начали обходить опасную зону. Так в AirBaltic отреагировали на инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair рейса Афины – Вильнюс.



Самолет AirBaltic облетел территорию Беларуси / Скриншот

Страны требуют остановить полеты над Беларусью

Перехват самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича в Минске осудили уже 8 стран. Они призвали запретить любые полеты над Беларусью.

Справка. Говорится о совместном заявлении США, Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании.

Остановки полетов над Беларусью требуют и украинские депутаты. Они предлагают прекратить любые дипломатические контакты с режимом Лукашенко.

Задержание Протасевича в Беларуси: коротко