Самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу медсредства, за его посадкой наблюдали 80 тысяч человек

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву медицинское оборудование из Китая для борьбы с коронавирусом. Прилет такого большого самолета вызвал настоящий ажиотаж.

Ан-225 доставил в Варшаву 96 тонн средств индивидуальной защиты из китайского города Тяньцзинь. В том числе 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн защитных щитков на голову и 9 тонн медицинских масок. Это все на заказ польских корпораций KGHM и Lotos, пишет Gazeta.pl.

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Он вылетел в понедельник, совершил посадку на дозаправку в Алматы. И только во вторник в 9:57 по местному времени прибыл в Варшаву.

За прямой трансляцией посадки самолета в варшавском аэропорту Шопена на странице аэропорта в Facebook наблюдало 80 тысяч человек. При этом руководство аэропорта призвало людей не приходить смотреть на самолет из-за карантина.

Видео прямой трансляции посадки Ан-225 "Мрия" в Варшаве (смотреть с 38 минуты)

Также были трансляции и на других страницах местных СМИ. Еще 140 тысяч человек отслеживали полет "Мрии" на Flightradar24.

The #AN225 flight has entered Polish airspace. Currently 140.000 users are tracking the flight at Flightradar24https://t.co/W2hcoVFKtq pic.twitter.com/6uMrm0yfci — Flightradar24 (@flightradar24) April 14, 2020

При этом "Мрии" придется сделать как минимум еще один полет из Китая в Польшу. Ведь в соглашении предусмотрена поставка 400 тонн груза.

Стоит отметить, что для самого самолета это первый коммерческий рейс с 2018 года. До этого времени Ан-225 находился на техническом обслуживании и модернизации.

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