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      Самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу медсредства, за его посадкой наблюдали 80 тысяч человек

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      Ан-225 "Мрия" в варшавском аэропорту / Кадр из видео

      Украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву медицинское оборудование из Китая для борьбы с коронавирусом. Прилет такого большого самолета вызвал настоящий ажиотаж.

      Ан-225 доставил в Варшаву 96 тонн средств индивидуальной защиты из китайского города Тяньцзинь. В том числе 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн защитных щитков на голову и 9 тонн медицинских масок. Это все на заказ польских корпораций KGHM и Lotos, пишет Gazeta.pl.

      К слову Ан-225 "Мрия": что нужно знать об украинском гиганте

      Он вылетел в понедельник, совершил посадку на дозаправку в Алматы. И только во вторник в 9:57 по местному времени прибыл в Варшаву.

      За прямой трансляцией посадки самолета в варшавском аэропорту Шопена на странице аэропорта в Facebook наблюдало 80 тысяч человек. При этом руководство аэропорта призвало людей не приходить смотреть на самолет из-за карантина.

      Видео прямой трансляции посадки Ан-225 "Мрия" в Варшаве (смотреть с 38 минуты)

      Также были трансляции и на других страницах местных СМИ. Еще 140 тысяч человек отслеживали полет "Мрии" на Flightradar24.

      При этом "Мрии" придется сделать как минимум еще один полет из Китая в Польшу. Ведь в соглашении предусмотрена поставка 400 тонн груза.

      Стоит отметить, что для самого самолета это первый коммерческий рейс с 2018 года. До этого времени Ан-225 находился на техническом обслуживании и модернизации.

      Коронавирус в Польше: главное

      • В Польше зафиксировано более 7 тысяч инфицированных коронавирусом (по состоянию на 14 апреля).
      • От COVID-19 в стране умер 251 человек. 
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Польши авиация
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