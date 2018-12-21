Самолет Ан-26 с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго: много погибших

В Демократической Республике Конго произошло падение грузового самолета Ан-26 авиакомпании Gomair, в результате чего шесть человек погибли: пять членов экипажа и один пассажир. Предварительно, руководили авиасудном россияне.

Как передает France Press, самолет зафрахтовала Национальная избирательная комиссия ДРК.

Читайте также: Падение Су-27 на Житомирщине: появились фото катастрофы истребителя

Также сообщается, что судно исчезло с радаров накануне, вечером 20 декабря, когда летело в столицу страны Киншаси. Развозило оно материалы для будущих президентских выборов. Сам инцидент произошел в 25 километрах от аэропорта Киншаси.

По словам посла России в Демократической республике Конго Алексея Сентебова, на борту самолета по не подтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, которые являются гражданами России, передает ТАСС.

"Судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна. Также выясняется информация об именах и судьбах пилотов. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы", – добавил дипломат.

К слову, выборы президента в Конго перенесли на 30 декабря. Власть такой шаг объясняет трудностями с логистикой, межэтническими столкновениями, также столкновениями между протестующими и полицией, в результате чего уже погибли 100 человек.

Напомним, 18 октября в Азовское море упал российский учебный самолет Л-39, в результате чего два пилота судна погибли.