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      Самолет Ан-26 с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго: много погибших

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      Разбился Ан-26 с россиянами на борту в Конго: много погибших
      В Демократической Республике Конго упал грузовой самолет АН-26: погибли 6 человек, предварительно, все – россияне / Соцсети

      В Демократической Республике Конго произошло падение грузового самолета Ан-26 авиакомпании Gomair, в результате чего шесть человек погибли: пять членов экипажа и один пассажир. Предварительно, руководили авиасудном россияне.

      Как передает France Press, самолет зафрахтовала Национальная избирательная комиссия ДРК.

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      Также сообщается, что судно исчезло с радаров накануне, вечером 20 декабря, когда летело в столицу страны Киншаси. Развозило оно материалы для будущих президентских выборов. Сам инцидент произошел в 25 километрах от аэропорта Киншаси.

      По словам посла России в Демократической республике Конго Алексея Сентебова, на борту самолета по не подтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, которые являются гражданами России, передает ТАСС.

      "Судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна. Также выясняется информация об именах и судьбах пилотов. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы", – добавил дипломат.

      К слову, выборы президента в Конго перенесли на 30 декабря. Власть такой шаг объясняет трудностями с логистикой, межэтническими столкновениями, также столкновениями между протестующими и полицией, в результате чего уже погибли 100 человек.

      Напомним, 18 октября в Азовское море упал российский учебный самолет Л-39, в результате чего два пилота судна погибли.

      Теги: Новости России Катастрофа Африка авиация
      Источник: 24 Канал
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