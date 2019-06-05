Самолет из Киева экстренно сел в Эстонии из-за треснувшей покрышки шасси

В Таллинне 4 июня совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева. Причиной аварийной посадки самолета стало то, что треснула покрышка шасси.

Неисправность могла произойти при взлете самолета в Киеве, сообщает Delfi.

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На борту самолета находились 31 пассажир и 5 членов экипажа, никто не пострадал.

На место инцидента прибыли спасатели и скорая помощь. Всех из самолета эвакуировали. Самолет при приземлении обливали пеной, чтобы избежать возгорания.

Аэропорт на время инцидента был закрыт: полеты возобновили в 18:38.



Облитый пеной после посадки самолет