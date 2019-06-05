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      Самолет из Киева экстренно сел в Эстонии из-за треснувшей покрышки шасси

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      В Эстонии совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Киева
      В Эстонии совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Киева / Delfi.ee

      В Таллинне 4 июня совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева. Причиной аварийной посадки самолета стало то, что треснула покрышка шасси.

      Неисправность могла произойти при взлете самолета в Киеве, сообщает Delfi.

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      На борту самолета находились 31 пассажир и 5 членов экипажа, никто не пострадал.

      На место инцидента прибыли спасатели и скорая помощь. Всех из самолета эвакуировали. Самолет при приземлении обливали пеной, чтобы избежать возгорания.

      Аэропорт на время инцидента был закрыт: полеты возобновили в 18:38.

      Літак Естонія Київ екстрена посадка
      Облитый пеной после посадки самолет

      blog_ava
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      4 июня
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      Теги: Эстония Новости Киева авиация Новости Украины
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