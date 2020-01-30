Самолет из Крыма экстренно приземлился в Москве: одна из пассажирок угрожала себя подорвать

В московском аэропорту Домодедово экстренно приземлился самолет AirBus A-321 авиакомпании S7. Авиасудно следовало из оккупированного Кремлем Симферополя в российскую столицу Москву.

Как сообщает телегра-канал Baza, самолет экстренно сел из-за угрозы теракта.

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По предварительной информации, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь самолет. Известно, что на борту находились 193 пассажира (плюс двое младенцев) и 8 членов экипажа.

Информацию об инциденте подтвердили в авиакомпании S7. По их словам, во время рейса одна из пассажирок встала в проходе самолета взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба. В то же время никаких требований она не выдвигала. Некоторое время продолжала стоять в проходе и отказывалась садиться на место.

"Никто ничего не говорит, просто женщина устроила истерику во время полета, ближе к его концу. Она говорила: вызывайте МЧС, срочно. Потому что-то с самолетом", – говорит один из пассажиров.

Уже известно имя злоумышленницы – это 35-летняя Антонина Полодиянцева. Есть информация, что она злоупотребляла алкоголем, а также увлекалась психотерапией и личностным ростом, передают российские СМИ.

Антонина Полодиянцева, которая угрожала взорвать самолет в "Домодедово"​

По последним данным, самолет Симферополь – Москва благополучно приземлился в "Домодедово", сейчас судно – на отдельной стоянке. Из-за временного запрета на вылеты на полосах аэропорта образовались пробки из лайнеров, которые готовились взлететь.

На аэродром прибыла оперативная группа. Телеграм-канал Mash сообщает, что в отделении полиции аэропорта состоялось вооружение бойцов и шла подготовка отправить силовиков к самолету, в частности им выдали оружие и провели инструктаж.

Что происходило в аэропорту "Домодедово": смотрите видео

Всех пассажиров из самолета уже выпустили, а злоумышленницу задержали силовики. Пассажиры говорят, что еще в самолете к ней подошел мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов и начал разговор. В конце концов она успокоилась, размякла и начала ждать сотрудников полиции. Никто не пострадал. После женщину доставили в участок полиции: здесь ее допрашивают сотрудники ФСБ и МВД России.

По информации агентства "РИА Новости", сейчас в Домодедово все спокойно. Пассажиры рейса Симферополь – Москва находятся в терминале.

К слову, недавно в Новосибирске также экстренно сел самолет. Так решил экипаж, потому что сработала сигнализация о технической неисправности.