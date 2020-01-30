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      Самолет из Крыма экстренно приземлился в Москве: одна из пассажирок угрожала себя подорвать

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      В московском аэропорту "Домодедово" экстренно сел самолет: пассажирка судна угрожала его взорвать / Istock

      В московском аэропорту Домодедово экстренно приземлился самолет AirBus A-321 авиакомпании S7. Авиасудно следовало из оккупированного Кремлем Симферополя в российскую столицу Москву.

      Как сообщает телегра-канал Baza, самолет экстренно сел из-за угрозы теракта.

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      По предварительной информации, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь самолет. Известно, что на борту находились 193 пассажира (плюс двое младенцев) и 8 членов экипажа.

      Информацию об инциденте подтвердили в авиакомпании S7. По их словам, во время рейса одна из пассажирок встала в проходе самолета взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба. В то же время никаких требований она не выдвигала. Некоторое время продолжала стоять в проходе и отказывалась садиться на место.

      "Никто ничего не говорит, просто женщина устроила истерику во время полета, ближе к его концу. Она говорила: вызывайте МЧС, срочно. Потому что-то с самолетом", – говорит один из пассажиров.

      Уже известно имя злоумышленницы – это 35-летняя Антонина Полодиянцева. Есть информация, что она злоупотребляла алкоголем, а также увлекалась психотерапией и личностным ростом, передают российские СМИ.

      Антонина Полодиянцева, которая угрожала взорвать самолет в "Домодедово"​

      По последним данным, самолет Симферополь – Москва благополучно приземлился в "Домодедово", сейчас судно – на отдельной стоянке. Из-за временного запрета на вылеты на полосах аэропорта образовались пробки из лайнеров, которые готовились взлететь.

      На аэродром прибыла оперативная группа. Телеграм-канал Mash сообщает, что в отделении полиции аэропорта состоялось вооружение бойцов и шла подготовка отправить силовиков к самолету, в частности им выдали оружие и провели инструктаж.

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      Всех пассажиров из самолета уже выпустили, а злоумышленницу задержали силовики. Пассажиры говорят, что еще в самолете к ней подошел мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов и начал разговор. В конце концов она успокоилась, размякла и начала ждать сотрудников полиции. Никто не пострадал. После женщину доставили в участок полиции: здесь ее допрашивают сотрудники ФСБ и МВД России.

      По информации агентства "РИА Новости", сейчас в Домодедово все спокойно. Пассажиры рейса Симферополь – Москва находятся в терминале.

      К слову, недавно в Новосибирске также экстренно сел самолет. Так решил экипаж, потому что сработала сигнализация о технической неисправности.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Криминальные новости Новости России авиация Теракт Чрезвычайное происшествие Аннексия Крыма Терроризм
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