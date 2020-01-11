Самолет МАУ сбил Корпус стражей исламской революции: что заставило признать вину

Положение иранцев вновь между злодеем (такой уж там режим) и жертвой (такой уж Трамп и роль Америки в третьем мире), тем более, что и погибшие в самолете – в основном иранцы, и скрывать, молчать и отнекиваться пришлось бы перед лицом своих.

Иран признался в том, что сбил украинский самолет с собственными преимущественно соотечественниками по той же причине, по какой российская власть выпустила Ивана Голунова и вообще выпускает. Высшие слои режима не хотят нести солидарную ответственность за ошибочные решения, принятые на более низких уровнях собственной бюрократии, в данном случае военной. И спустили ответственность на самый низкий из возможных уровней – на "операторов системы ПВО". Не забыв напомнить, что ПВО было в полной и нервной боевой готовности из-за обострения, которое устроили американцы. Однако это не звучало как перекладывание вины: контекст создали США, но culpa – mea, а не чья-то еще.

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Другие страны в похожей ситуации (от США до СССР и России) предпочитали единство и защищали действия своих военных, даже Украина в 2001 году начала с этого, и выплатила компенсацию ex gratia, без формального юридического признания вины. Хотя никто из них не сбивал самолет, взлтетевший из собственного столичного аэропрта.

Но Иран находится сейчас в той равновесной точке противостояния с США, когда немалая часть мировых симпатий на его стороне, и он не хочет терять этого шаткого равновесия. Только наблюдателю с очень специфической оптикой в происшедшем обострении Иран кажется тем, кто начал, продолжил и закономерно закончил абсолютным злодеем, сбив гражданский самолет.

В действительности вся история про то, как не самый популярный в мире и не вызывающий безусловного доверия президент Трамп убил без предупреждения действующего генерала другой страны (и с ним еще 10 человек) на территории третьей, чтобы насолить своим соперникам по выборам, и чуть не начал этим большую войну в регионе, который и так поломан в дребезги при американском участии, принята в мире без большого восторга. Иранцы даже после своей бескровной пощечины двум американским базам в Ираке не выглядели в этой истории одномерным агрессором и злодеем.

Но если бы сейчас иранцы принялись отрицать вину в гибели украинского самолета, если бы они начали молчать, да отнекиваться, да упираться, да валить на тех и на сех, а я что, а я ничего, я мимо проходил, да в другую сторону смотрел, да по мобильнику разговаривал, вот тут бы они злодеями и стали.

А сейчас признание трагической ошибки возвращает утраченный было баланс. Положение иранцев вновь между злодеем (такой уж там режим) и жертвой (такой уж Трамп и роль Америки в третьем мире), тем более, что и погибшие в самолете – в основном иранцы, и скрывать, молчать и отнекиваться пришлось бы перед лицом своих, а семьи в Иране большие и трансграничные, и те, у кого дети учатся в Канаде – не последние, возможно, люди, и еще неизвестно что хуже – оттолкнуть их, или обняться с родственниками над обломками, как до того над гробом генерала Сулеймани, а нескольких стражей революций из ПВО осудить и наказать.

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