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      Самолет МАУ забыл часть пассажиров в аэропорту: объяснение авиакомпании

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      Самолет МАУ забыл часть пассажиров в аэропорту
      Самолет МАУ забыл часть пассажиров в аэропорту / itc.ua

      Часть пассажиров, которые должны были полететь самолетом МАУ из Киева в Одессу остались в аэропорту. По предварительной информации, пилот получил неправильную информацию о пассажирах, которые якобы уже находились на борту, поэтому и поднял самолет в небо. На самом же деле 30 путешественников не успели доехать из терминала до самолета.

      Тем пассажирам, которые остались в Киеве предоставили питание, а также предложили как альтернативу поехать в Одессу автобусом, сообщили в МАУ.

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      Авиакомпания Международные авиалинии Украины обеспечила жильем тех пассажиров, которые согласились вылететь на следующий день. Что касается инцидента, то работники МАУ отметили, что ситуация произошла из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании Aerohandling.

       

      К слову, всем пассажирам, которых случайно забыли в аэропорту, будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев – Одесса. А также согласно правилам авиакомпании МАУ, будет выплачена компенсация в размере 250 евро.

      Напомним, что в Саудовской Аравии самолет после вылета вернулся в аэропорт, потому что женщина забыла ребенка. Уже в самолете она вспомнила, что ее ребенок остался в терминале аэропорта.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины авиация МАУ Курьезные новости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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