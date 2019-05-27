Самолет МАУ забыл часть пассажиров в аэропорту: объяснение авиакомпании

Часть пассажиров, которые должны были полететь самолетом МАУ из Киева в Одессу остались в аэропорту. По предварительной информации, пилот получил неправильную информацию о пассажирах, которые якобы уже находились на борту, поэтому и поднял самолет в небо. На самом же деле 30 путешественников не успели доехать из терминала до самолета.

Тем пассажирам, которые остались в Киеве предоставили питание, а также предложили как альтернативу поехать в Одессу автобусом, сообщили в МАУ. Читайте также: Какие из украинских авиакомпаний являются наиболее пунктуальными: рейтинг за апрель Авиакомпания Международные авиалинии Украины обеспечила жильем тех пассажиров, которые согласились вылететь на следующий день. Что касается инцидента, то работники МАУ отметили, что ситуация произошла из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании Aerohandling.

К слову, всем пассажирам, которых случайно забыли в аэропорту, будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев – Одесса. А также согласно правилам авиакомпании МАУ, будет выплачена компенсация в размере 250 евро.

Напомним, что в Саудовской Аравии самолет после вылета вернулся в аэропорт, потому что женщина забыла ребенка. Уже в самолете она вспомнила, что ее ребенок остался в терминале аэропорта.