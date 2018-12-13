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      Самолет Порошенко улетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО

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      Самолет Порошенко улетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО
      Самолет Порошенко улетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО / Фото из открытых источников

      Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита Президента Украины Петра Порошенко.

      Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Брюсселе пообещал, что Альянс вскоре передаст оборудование для защищенной связи для нужд ВСУ. Генсек выполнил обещание сразу.

      "Да, проект по поставкам уже завершен", – заявил представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко

      В Североатлантическом альянсе официально не прокомментировали дату поставки, но сообщили несколько деталей относительно составляющих этого пакета помощи.

      Коммуникационное оборудование, о котором сказал Генсек, профинансировано через трастовый фонд НАТО "C4" (Command, Control, Communications and Computers). Мы передаем Вооруженным силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры,
      – добавил чиновник Альянса.

      Кроме того, ключевое значение в этом пакете помощи имеют защищенные радиостанции, о которых упомянул Столенберг. Они не только обеспечивают защищенную связь, но также устойчивы к глушилкам, которые используются россиянами на линии соприкосновения на Донбассе.

      Известно, что груз должен прибыть в Украину уже сегодня, 13 декабря. Для его оперативной поставки украинской стороне был задействован самолет государственной авиакомпании "Украина". Поскольку в Брюсселе находился только один самолет, перевозивший официальную украинскую делегацию, то Президент Украины Петр Порошенко после завершения визита в буквальном смысле должен привезти в Украину военный груз от НАТО.

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Петр Порошенко НАТО
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 13 декабря
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