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      Самолет с Хилларри Клинтон на борту задымился после взлета: в аэропорту нашли его обломок

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      Хилларри Клинтон / Vox

      Самолет, на котором бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон вылетала из Нью-Йорка, вынужден был вернуться в аэропорт. Причина – механическая неисправность. Чрезвычайная ситуация произошла сразу после вылета.

      Как сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Клинтон на самолете направлялась в Вашингтон. Но технический персонал, работавший в аэропорту, увидел техническую неисправность.

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      Говорится, что самолет с Клинтон начало трясти и из него пошел дым. Кроме того, сотрудник аэропорта нашел металлический осколок от лайнера.

      В итоге пассажиров этого самолета пересадили на другие суда.

      Представители Клинтон отказались комментировать инцидент.

      К слову, недавно в деталях по меньшей мере трех самолетов, принадлежащих популярному ирландскому лоукосту Ryanair, обнаружили трещины. Из-за этого авиаперевозчик прекратил их эксплуатацию.

        

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Чрезвычайное происшествие авиация Новости США Новости Украины
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