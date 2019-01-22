Самолет с рекордным новичком "Кардиффа" исчез после вылета из Франции

Самый дорогой форвард в истории "Кардиффа" Эмилиано Сало, которого клуб подписал 20 января, пропал над Ла-Маншем после вылета из Франции.

Как сообщает L'Equipe, вечером 21 января футболист попрощался с бывшими партнерами по "Нанта" и вылетел на частном самолете в Уэльс. Однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно исчезло с радаров.

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Самолет так и не прибыл в аэропорт, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. На данный момент поиски продолжаются недалеко от Нормандских островов.

За аргентинца "Кардифф Сити" заплатил рекордные для клуба 20,5 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В прошлом году в приобретении Эмилиано Сала было заинтересовано киевское "Динамо".

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 12 голами, а также стал автором 2 результативных передач.

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