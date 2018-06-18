Самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся во время полета: жуткие кадры
У самолета Airbus A319-100, на борту которого находилась сборная Саудовской Аравии, во время полета в Ростов-на-Дону загорелся один из двигателей.
Лайнер направлялся в Ростов-на-Дону, где 20 июня сборной Саудовской Аравии предстоит сыграть со сборной Уругвая.
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В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
В Twitter команды появилось видео, на котором видно, как двигатель горит во время полета.
Как пишет издание Mirror, самолет Airbus A319-100, принадлежащий авиакомпании "Россия", в Ростов-на-Дону таки долетел.
"Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной, на данный момент, направляется к месту своего проживания", – успели заверить в сборной.
Ресурс Flightradar24 позволяет просмотреть видео полета лайнера.
Сборная Саудовской Аравии играла в матче-открытии Чемпионата мира по футболу в России. 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве аравийцы проиграли хозяевам со счетом 5:0.