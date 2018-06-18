Самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся во время полета: жуткие кадры

У самолета Airbus A319-100, на борту которого находилась сборная Саудовской Аравии, во время полета в Ростов-на-Дону загорелся один из двигателей.

Лайнер направлялся в Ростов-на-Дону, где 20 июня сборной Саудовской Аравии предстоит сыграть со сборной Уругвая.

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No news for an emergency landing? This is the Saudi team plane which they use to travel in Russia for their next match against Uruguay.@flightradar24 pic.twitter.com/qe8uBQmywK — A. (@AhmedMashaly24) 18 червня 2018 р.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

В Twitter команды появилось видео, на котором видно, как двигатель горит во время полета.

اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO — الأخضر في روسيا (@LaligaCF7) 18 червня 2018 р.

Как пишет издание Mirror, самолет Airbus A319-100, принадлежащий авиакомпании "Россия", в Ростов-на-Дону таки долетел.

"Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной, на данный момент, направляется к месту своего проживания", – успели заверить в сборной.

| Национальная сборная благополучно добралась до Ростова-на-Дону pic.twitter.com/9W4jTfCqRa — Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 18 червня 2018 р.

Ресурс Flightradar24 позволяет просмотреть видео полета лайнера.

The Rossiya A319 (VP-BNB) carrying the Saudi Arabian football team to Rostov-on-Don for their #WorldCup match against Uruguay experienced an engine issue. The aircraft landed safely.



Playback of the flight is available at https://t.co/qOITfW1Sq4



️ @AhmedMashaly24 https://t.co/JmVeqjflV7 — Flightradar24 (@flightradar24) 18 червня 2018 р.

Сборная Саудовской Аравии играла в матче-открытии Чемпионата мира по футболу в России. 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве аравийцы проиграли хозяевам со счетом 5:0.