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      Самолет в России совершил незапланированную посадку из-за пьяного хоккеиста: известные детали

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      Российский хоккеист устроил пьяную драку в самолете
      Российский хоккеист устроил пьяную драку в самолете / AFP

      На рейсе из Сочи в Москву авиалайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за пьяного пассажира, который устроил драку на борту. Как пишут российские СМИ, виновником ситуации является чемпион мира по хоккею в составе сборной России Олег Сапрыкин. Однако спортсмен опровергает информацию.

      "Пассажир бизнес-класса не рассчитал возможности организма, злоупотребил виски и потерял контроль над собой. Он начал кричать на бортпроводников и материться. А после отказа налить еще устроил форменный дебош на борту, ударил стюардессу", – рассказали в аэропорту, информирует "Спорт-Экспресс".

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      Самолет приземлился в Воронеже после запроса пилотов. Виновника драки успокоить не удалось, поэтому его передали транспортной полиции, которая возбудила административное дело о мелком хулиганстве.

      Хулиганом оказался 37-летний Олег Сапрыкин. В России он выступал за московских армейцев, "Динамо", СКА, "Сочи", "Автомобилист" и "Салават Юлаев". В НХЛ провел 325 матчей за "Калгари" и "Финикс".

      В 2009-м году хоккеист стал чемпионом мира в составе сборной России, которая взяла золото в швейцарском Берне, а в 2011 выиграл Кубок Гагарина с "Салаватом Юлаевым". Сапрыкин закончил карьеру в сезоне-2015/16 и с того времени не нашел постоянного места работы.

      Олег Сапрыкин отрицает информацию. "Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, упаси боже, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация. Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже, – отметил Сапрыкин.

      Спортсмен отметил, что один из пассажиров действительно был недоволен его с женой поведением.

      "Нас обслуживали нормально. Все приносили вовремя. Позади, в эконом-классе, сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением. Возможно, мы вели себя шумно, но все-таки был новый год, праздник", – отметил хоккеист.

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      Теги: Спорт авиация Новости России Алкоголь Хоккей
      Источник: 24 Канал
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