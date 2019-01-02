Самолет в России совершил незапланированную посадку из-за пьяного хоккеиста: известные детали

На рейсе из Сочи в Москву авиалайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за пьяного пассажира, который устроил драку на борту. Как пишут российские СМИ, виновником ситуации является чемпион мира по хоккею в составе сборной России Олег Сапрыкин. Однако спортсмен опровергает информацию.

"Пассажир бизнес-класса не рассчитал возможности организма, злоупотребил виски и потерял контроль над собой. Он начал кричать на бортпроводников и материться. А после отказа налить еще устроил форменный дебош на борту, ударил стюардессу", – рассказали в аэропорту, информирует "Спорт-Экспресс".

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Самолет приземлился в Воронеже после запроса пилотов. Виновника драки успокоить не удалось, поэтому его передали транспортной полиции, которая возбудила административное дело о мелком хулиганстве.

Хулиганом оказался 37-летний Олег Сапрыкин. В России он выступал за московских армейцев, "Динамо", СКА, "Сочи", "Автомобилист" и "Салават Юлаев". В НХЛ провел 325 матчей за "Калгари" и "Финикс".

В 2009-м году хоккеист стал чемпионом мира в составе сборной России, которая взяла золото в швейцарском Берне, а в 2011 выиграл Кубок Гагарина с "Салаватом Юлаевым". Сапрыкин закончил карьеру в сезоне-2015/16 и с того времени не нашел постоянного места работы.

Олег Сапрыкин отрицает информацию. "Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, упаси боже, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация. Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже, – отметил Сапрыкин.

Спортсмен отметил, что один из пассажиров действительно был недоволен его с женой поведением.

"Нас обслуживали нормально. Все приносили вовремя. Позади, в эконом-классе, сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением. Возможно, мы вели себя шумно, но все-таки был новый год, праздник", – отметил хоккеист.

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