Самолет вернулся в аэропорт, потому что женщина забыла ребенка: случай в Саудовской Аравии

Самолет выполнял рейс из саудовского города Джидда в столицу Малайзии Куала-Лумпур. После вылета он вернулся в аэропорт, потому что одна из пассажирок забыла своего ребенка.

Уже в самолете женщина вспомнила, что забыла ребенка в терминале аэропорта, пишет The Independent.

Читайте также: Китаянка отказалась от сына из-за низких оценкок ребенка

Пилот сразу провел переговоры с диспетчером.

Диспечер сказала, что рейс требует срочного возврата. После повторного запроса диспетчер дал разрешение на посадку, отметив, что никогда еще не сталкивался с подобной ситуацией.

В аэропорту пока не ответили, как женщина умудрилась забыть ребенка.

Видео, на котором можно услышать разговор между пилотом и диспетчером, было загружено на YouTube. Оно собрало уже 50 000 просмотров.

Смотрите видео разговора диспечера и пилота насчет ситуации с возвращением самолета: