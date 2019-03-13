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      Самолет вернулся в аэропорт, потому что женщина забыла ребенка: случай в Саудовской Аравии

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      Самолет вернулся в аэропорт, потому что женщина забыла ребенка
      Самолет вернулся в аэропорт, потому что женщина забыла ребенка / Фото из открытых источников

      Самолет выполнял рейс из саудовского города Джидда в столицу Малайзии Куала-Лумпур. После вылета он вернулся в аэропорт, потому что одна из пассажирок забыла своего ребенка.

      Уже в самолете женщина вспомнила, что забыла ребенка в терминале аэропорта, пишет The Independent.

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      Пилот сразу провел переговоры с диспетчером.

      Диспечер сказала, что рейс требует срочного возврата. После повторного запроса диспетчер дал разрешение на посадку, отметив, что никогда еще не сталкивался с подобной ситуацией.

      В аэропорту пока не ответили, как женщина умудрилась забыть ребенка.

      Видео, на котором можно услышать разговор между пилотом и диспетчером, было загружено на YouTube. Оно собрало уже 50 000 просмотров.

      Смотрите видео разговора диспечера и пилота насчет ситуации с возвращением самолета:

       

      blog_ava
      Между кем выбирают украинцы, что не определились, и к кому перешли голоса Порошенко
      12 марта
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      Теги: авиация Курьезные новости Дети и несовершеннолетние Саудовская Аравия
      Источник: 24 Канал
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