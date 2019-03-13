Самолет вернулся в аэропорт, потому что женщина забыла ребенка: случай в Саудовской Аравии
Самолет выполнял рейс из саудовского города Джидда в столицу Малайзии Куала-Лумпур. После вылета он вернулся в аэропорт, потому что одна из пассажирок забыла своего ребенка.
Уже в самолете женщина вспомнила, что забыла ребенка в терминале аэропорта, пишет The Independent.
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Пилот сразу провел переговоры с диспетчером.
Диспечер сказала, что рейс требует срочного возврата. После повторного запроса диспетчер дал разрешение на посадку, отметив, что никогда еще не сталкивался с подобной ситуацией.
В аэропорту пока не ответили, как женщина умудрилась забыть ребенка.
Видео, на котором можно услышать разговор между пилотом и диспетчером, было загружено на YouTube. Оно собрало уже 50 000 просмотров.
Смотрите видео разговора диспечера и пилота насчет ситуации с возвращением самолета: