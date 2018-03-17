Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах: погибли не менее 10 человек, среди них дети

По меньшей мере 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах. Среди них трое детей, которые находились в доме, на который упал самолет.

По сообщению местных СМИ, аварию потерпел самолет Piper AP-23 Apache, на борту которого находилось 5 человек. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта в городе Пларидель.

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Самолет упал на дом, в котором находились люди. Все они погибли. Среди них — трое детей 17, 10 и 7 лет, их мать и 75-летняя бабушка. Еще один их брат в то время был на учебе, а отец семейства — на работе.

Причина аварии пока неизвестна.