Самолет задымился во время взлета в аэропорту Одессы: обнародованы подробности инцидента

Самолет Boeing-737, летевший из Одессы в Дубай в ОАЭ, вынуждены был прервать полет и посадить людей, поскольку сработалf сигнализация о пожаре в шасси. Правда, как выяснилось, тревога была ложной. Однако на этом для пассажиров неприятности не закончились.

Ранее 24 канал сообщал, что вечером 27 октября в международном аэропорту Одессы во время взлета самолета Boeing-737, следовавшего по маршруту "Одесса – Дубай", задымилось шасси. В итоге пассажиров пришлось эвакуировать, а сам рейс – задержать.

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По информации местного издания "Думская", авиасудно принадлежит авиакомпании Flydubai.

Отмечается, что после того, как сработала сигнализация о пожаре правой стойки шасси борт A6-FEU прервал взлет и совершил экстренное торможение. В то же время экипаж принял решение заглушить двигатели на полосе и там же эвакуировать пассажиров.

В итоге выяснилось, что никакого пожара ни на борту, ни в нише шасси не было. Сигнал тревоги оказался ложным. Однако самолет все же отбуксировали на стоянку аэропорта, где провели его осмотр. В течение 50 минут, пока пассажирский Boeing занимал полосу, над Одессой кружил транспортный Ан-12БП, но впоследствии он совершил успешную посадку в Одессе. Между тем эвакуированные пассажиры продолжали испытывать трудности,

– говорится в материале.



Пока пассажирский Boeing занимал полосу, над Одессой кружил транспортный Ан-12БП

Как в комментарии изданию рассказал один из пассажиров печально известного рейса, неприятности начались еще до вылета.

"Отправились с опозданием. Во время движения по полосе самолет резко затормозил, так что сумки попадали. Нас сняли, самолет залили пеной. Сообщили, что полетим мы в Дубай тогда, когда это будет удобно авиакомпании, а когда именно – неизвестно! Обещали подогнать автобус в гостиницу для иногородних, его до сих пор нет. Я лечу с детьми, сейчас должен им объяснить, что они не будут есть и спать, неизвестно сколько. Отношение – наплевательское", – возмущенно прокомментировал ситуацию мужчина.



Ан-12, около часа ждал в небе, пока самолет авиакомпании Flydubai стянут с полосы

Напомним, 11 июля в аэропорту "Борисполь" самолет украинской авиакомпании Anda Air, совершавший рейс Киев – Анталия, вынуждены был осуществить аварийную посадку. Причина – попадание птицы в один из двигателей.