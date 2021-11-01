Мужчина призвал всех очевидцев таких полетов присылать ему подтверждения. Соответствующее сообщение появилось на фейсбуке народного избранника 31 октября.

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"Звонят много людей"

Мужчина написал, что многие люди из сел звонят ему и говорят, что видели подозрительные самолеты. Поэтому он решил, что нужно в этом разобраться.

Видели такие самолеты с этими выбросами, и потом странный запах химии. Просьба, при возможности фотографировать или снимать на видео, что бы мы поняли на самом деле, что происходит,

– написал Трифон.

К этому сообщению мужчина прикрепил скриншот с фейковой новостью. На нем говорилось, что Польша, Швеция и Норвегия подали иск против Всемирной организации здравоохранения из-за инфицирования Европы.

Депутат, распространивший это сообщение / Фото из фейсбука Антова Трифона

Коротко о "распылителях" вируса

"Вокс Украина" сообщает, что фейковую информацию начали распространять в сети несколькими днями ранее. Там говорилось, что задержали нескольких пилотов таких самолетов, которые якобы во всем признались.

Авторы сообщений утверждали, что пилоты рассказали о распылении вещества, которое вызывает "химическую пневмонию". Также для подтверждения в сообщения прикрепляли фото резервуаров в самолетах.

Самолеты, которые якобы заражают людей / Коллаж "Вокс Украина"

Почему это не правда