"Самолеты заражают крестьян COVID-19": одесский депутат распространил циничный фейк

Депутат Одесского облсовета Антов Трифон, вероятно, считает, что жителей сел заражают коронавирусом. Это якобы делают с помощью самолетов, которые разбрызгивают химикаты. Однако журналисты выяснили, что эта информация не слишком правдива.

Мужчина призвал всех очевидцев таких полетов присылать ему подтверждения. Соответствующее сообщение появилось на фейсбуке народного избранника 31 октября.

Заметьте Увидел фейк – жми "жаловаться": Ткаченко призвал блокировать в соцсетях антивакцинаторов

"Звонят много людей"

Мужчина написал, что многие люди из сел звонят ему и говорят, что видели подозрительные самолеты. Поэтому он решил, что нужно в этом разобраться.

Видели такие самолеты с этими выбросами, и потом странный запах химии. Просьба, при возможности фотографировать или снимать на видео, что бы мы поняли на самом деле, что происходит,

– написал Трифон.

К этому сообщению мужчина прикрепил скриншот с фейковой новостью. На нем говорилось, что Польша, Швеция и Норвегия подали иск против Всемирной организации здравоохранения из-за инфицирования Европы.

Депутат, распространивший это сообщение / Фото из фейсбука Антова Трифона

Коротко о "распылителях" вируса

"Вокс Украина" сообщает, что фейковую информацию начали распространять в сети несколькими днями ранее. Там говорилось, что задержали нескольких пилотов таких самолетов, которые якобы во всем признались.

Авторы сообщений утверждали, что пилоты рассказали о распылении вещества, которое вызывает "химическую пневмонию". Также для подтверждения в сообщения прикрепляли фото резервуаров в самолетах.

Самолеты, которые якобы заражают людей / Коллаж "Вокс Украина"

Почему это не правда