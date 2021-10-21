На самом высоком флагштоке Украины исчез флаг: в чем причина
Источник:Newsroom
В сети опубликовали фото самого высокого флагштока Украины в Харькове без флага. Пользователи предположили, что его мог сорвать ветер. Впоследствии в Харьковзеленстрое объяснили, что флаг сняли из-за порывов ветра.
Очевидцы опубликовали в соцсетях фото флагштока без флага 21 октября. В комментариях под постом харьковчане начали размышлять, о чем может свидетельствовать это событие.
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Флаг всегда снимают в сильный ветер
В сети предположили, что знамя мог сорвать ветер или его сняли, чтобы постирать. Через несколько часов Харьковзеленстрой сообщил, куда исчез флаг.
В Харькове на самом высоком флагштоке исчез флаг / Коллаж 24 канала
По словам коммунального предприятия, флагшток планово осмотрели и решили заменить флаг.
Сняли его именно 21 октября, поскольку в этот день неблагоприятная погода, а именно сильный порывистый ветер. Поэтому сделали это для безопасности.