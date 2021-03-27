КНДР виправдалася за запуск балістичних ракет у бік Японського моря, який відбувся 25 березня. За словами влади Пхеньяну, це була "самооборона".

Влади КНДР вдалася до запуску ракет нібито через проведення спільних військових навчань США і Південної Кореї.

Важливо В Японії пов'язують запуск балістичних ракет КНДР з Росією

Водночас це вже другий за рахунком запуск північнокорейських ракет цього тижня. Попередній відбувся 23 березня.

Проведений на цей раз випробувальний запуск тактичної керованої ракети нового типу є дією, заснованої на праві на самооборону суверенної держави,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що ще донедавна КНДР не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США та Південної Кореї. Після цього президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США будуть реагувати належним чином у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.

Зауважимо, що КНДР 21 – 23 березня провела ракетні випробування. ЗМІ вже назвали це першим прямим викликом Кім Чен Ина Байдену. Подейкують, що адміністрація Байдена нібито намагається налагодити відносини з Північною Кореєю, однак ті відмовляються йти на контакт.

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