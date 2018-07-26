Самоподжог экс-военного в Киеве: появились подробности о личности человека и его состоянии

Бывший военнослужащий Сергей Ульянов, который 26 июля поджег себя у здания Минобороны в Киеве, сейчас находится в больнице, где ему оказывают помощь. При этом, в какой именно больнице находится Ульянов – неизвестно.

Об этом рассказал командующий Сил спецопераций генерал-лейтенант Игорь Лунев, сообщает "РБК-Украина".



24 канал сообщал, что 26 июля экс-военный ВСУ Ульянов поджег себя у здания Минобороны в знак протеста против освобождения от службы по контракту. Ему пытались помешать, однако мужчина смог вырваться. Экс-военный облил себя жидкостью и поднес огонь, однако его повалили на землю и потушили.

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"Он не получил ожогов, ведь он был мокрый. Сейчас он в больнице. В какой – мне неизвестно", – сказал Лунев.



Отметим, что Ульянов ранее служил по контракту в комендантскй взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 он был освобожден. По словам самого Ульянова, его освободили незаконно, а также не рассчитались и намеренно не выдали необходимых документов. В свою очередь Лунев заверил, что Ульянов уволен со службы по состоянию здоровья.

Он освобожден от военной службы по контракту по состоянию здоровья. Ему была предоставлена возможность пройти ВВК. Есть соответствующие выводы. Могу зачитать это официальное заключение (диагноз). Затяжное стрессовое расстройство, умеренно выраженное астено-невротическое состояние... Это дает основания для освобождения,

– заверил командующий Сил спецопераций, добавив, что Ульянов не может проходить службу в рядах ВСУ, поэтому был освобожден в законном порядке.



Документ, подтверждающий диагноз Ульянова



Документ, подтверждающий диагноз Ульянова