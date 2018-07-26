15:15
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Самоподжог экс-военного в Киеве: появились подробности о личности человека и его состоянии

417 Читати новину українською
Экс-военный Ульянов поджег себя у Минобороны в Киеве
Экс-военный Ульянов поджег себя у Минобороны в Киеве / Кадр из видео

Бывший военнослужащий Сергей Ульянов, который 26 июля поджег себя у здания Минобороны в Киеве, сейчас находится в больнице, где ему оказывают помощь. При этом, в какой именно больнице находится Ульянов – неизвестно.

Об этом рассказал командующий Сил спецопераций генерал-лейтенант Игорь Лунев, сообщает "РБК-Украина".

24 канал сообщал, что 26 июля экс-военный ВСУ Ульянов поджег себя у здания Минобороны в знак протеста против освобождения от службы по контракту. Ему пытались помешать, однако мужчина смог вырваться. Экс-военный облил себя жидкостью и поднес огонь, однако его повалили на землю и потушили.

Читайте также: В Луцке мужчина поджег себя на главной площади города: видео (18+)

"Он не получил ожогов, ведь он был мокрый. Сейчас он в больнице. В какой – мне неизвестно", – сказал Лунев.

Отметим, что Ульянов ранее служил по контракту в комендантскй взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 он был освобожден. По словам самого Ульянова, его освободили незаконно, а также не рассчитались и намеренно не выдали необходимых документов. В свою очередь Лунев заверил, что Ульянов уволен со службы по состоянию здоровья.

Он освобожден от военной службы по контракту по состоянию здоровья. Ему была предоставлена возможность пройти ВВК. Есть соответствующие выводы. Могу зачитать это официальное заключение (диагноз). Затяжное стрессовое расстройство, умеренно выраженное астено-невротическое состояние... Это дает основания для освобождения,
– заверил командующий Сил спецопераций, добавив, что Ульянов не может проходить службу в рядах ВСУ, поэтому был освобожден в законном порядке.

Самоспаленняя Міноборони ЗСУ військовий Ульянов
Документ, подтверждающий диагноз Ульянова

Самопідпал військовий Міноборони Ульянов
Документ, подтверждающий диагноз Ульянова

Теги: Новости Украины Новости Киева Міністерство оборони України протесты Самоубийство Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
КрАЗы, "Казаки" и "Амфибии" – нацгвардейцы показали, чем будут встречать врага
 26 марта 2016 , 12:52
Деканоидзе переняла дурную привычку Авакова. Я зол на нее, — Соболев о реформе полиции
 25 ноября 2015 , 22:24
Маркевич прощается с "Днепром" и не собирается возглавлять сборную Украины
 21 июня 2016 , 15:11
Раскрыто финансовые детали трансфера форварда "Динамо" в Европу
 31 марта 2017 , 12:22
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук