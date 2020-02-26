Самоподжог мужчины под Офисом Президента: у Зеленского уже отреагировали

В Офисе Президента подтвердили, что человек, совершивший самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников. Он появился за несколько минут до поджога.

Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" в больницу для осмотра и оказания помощи, сообщает пресс-служба ОП в своем телеграмм-канале.

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Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями.

Что известно о самоподжоге мужчины возле Офиса Президента

26 февраля, около 13 часов, мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро потушили, мужчина остался жив, но получил ожоги. Бойцы Нацгвардии взяли потерпевшего в кольцо, ему оказали первую помощь.

Таким образом, он попытался обратить внимание на свою проблему. Через несколько минут мужчина объяснил, что совершил самоподжог из-за коррупции и безвластия в Украине. По его словам, у него сельсовет и Госгеокадастр якобы украли землю в селе Новоивановка на Сумщине.

Он уточнил, что чиновники не дали разделить на паи землю, а также назвал свое имя – Александр Бурлаков.

Смотрите видео с места самоподжога мужчины под Офисом Президента: